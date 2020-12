Fernando Alonso, qui a été publiquement écarté par Taureau rouge, a profité du dernier entretien qu’il a accordé pour nier qu’il est difficile de travailler avec lui. Selon l’Asturien, ces commentaires sont toujours venus de rivaux directs ou d’équipes qui n’ont jamais travaillé avec lui car, si cela était vrai, il n’aurait jamais pu revenir McLaren ou Renault.

“Certaines équipes qui n’ont jamais travaillé avec moi ne cessent de répéter qu’il est difficile de travailler avec moi. Cela vient généralement de Red Bull ou d’une autre équipe que nous combattons. Je suis un homme très ambitieux et je veux bien faire les choses, mais Je ne mange pas les gens»Fernando Alonso a voulu souligner sur la chaîne britannique Channel 4.

“Je suis retourné chez McLaren et c’est la troisième fois que je rejoins Renault. Par conséquent, les personnes qui ont travaillé avec moi ne semblent pas avoir le même avis et c’est la seule chose qui m’importe », a ajouté l’Espagnol.

Cependant, Fernando Alonso a admis que la Formule 1 “c’est un peu un sport égoïste». “Nous pensons tous que nous sommes un peu plus que les autres et nous avons un point de compétitivité, mais j’ai remarqué beaucoup de respect. Même dans ce que j’ai fait en dehors de la Formule 1: l’endurance, Le Mans, Daytona… peut-être ai-je reçu plus d’affection et de respect », a souligné l’Asturien.

Alonso pense qu’il peut redevenir champion

Il a également plaisanté en prédisant qu’il y aura des rivaux qui regretteront son retour en Formule 1: “En mars quelqu’un dira qu’il valait mieux qu’il ne soit pas revenu car il va y mordre la cheville».

Face à son retour, Fernando Alonso Il ne cache pas qu’il pense pouvoir redevenir champion du monde lorsqu’on l’interroge à ce sujet: «Oui, je pense que nous avons le talent, dans l’usine nous avons les installations, l’ambition. Les pieds sur terre parce que nous sommes en concurrence avec de très grands fabricants et de très grandes organisations, nous allons donc devoir donner le meilleur de nous-mêmes ».

L’éloge d’Alonso pour Hamilton

Pour cela, l’Espagnol devra pouvoir rivaliser face à face avec Hamilton: «Ce serait une bonne nouvelle pour nous, mais je pense que pour le moment c’est hors de notre portée pour beaucoup de gens. Est-ce impressionnant bien».

“Bien, a une voiture dominante, mais est meilleur que son coéquipier. Tu dois toujours abandonner, tu ne peux pas te permettre un mauvais week-end est au sommet de ses performances. J’espère que nous pourrons bientôt combattre Lewis, pas l’année prochaine mais bientôt », a-t-il ajouté à propos du Britannique.

Fernando Alonso n’a pas voulu nuire à Hamilton malgré la supériorité de Mercedes: «Je pense que beaucoup de gens peuvent gagner un Grand Prix dans cette voiture et qu’ils peuvent gagner des championnats dans cette voiture.. Cela ne veut rien dire de mal pour Lewis, comme je l’ai dit, il a une longueur d’avance. L’importance de la voiture ou l’importance d’être au bon endroit au bon moment. C’est très important”

“C’est la Formule 1, ça a toujours été comme ça, mais cQuand tu es à cet endroit et à ce moment-là, tu dois abandonner et Lewis le fait mieux que quiconque, c’est donc sa vraie valeur », a-t-il conclu.

Les raisons de Red Bull pour rejeter Alonso

Avant que son retour en Formule 1 ne soit annoncé aux mains de Renault, Helmut Marko, conseiller de Red Bull, voulait nier qu’Alonso était une option pour l’équipe autrichienne. “Dans l’état actuel des choses, Le retour de Fernando Alonso en Formule 1 avec Red Bull est absolument impossible à imaginer», Commença-t-il à dire. «En fait, il y a deux raisons à ma réclamation. Tout d’abord, il y a la relation entre Alonso et Honda, qui je pense est assez brisée, et d’autre part, tout notre système de Formule 1 est basé sur notre programme junior, ce qui signifie que nos jeunes talents passent à la reine de la catégorie supérieure du sport automobile. Si nous signions Alonso, il serait le pilote le plus âgé de toute la grille. Ce serait en contradiction avec toute notre philosophie. Cependant, tant que nous utilisons un moteur Honda, c’est de toute façon impossible », affirmait Helmut Marko en février dernier.

C’est quelque chose que des mois plus tard, le pilote britannique Jolyon Palmer a critiqué: «Ils ont perdu l’occasion de signer Fernando Alonso, qui reviendra en Formule 1 avec Renault l’année prochaine. Une gamme Alonso-Verstappen aurait sûrement plus préoccupé MercedesMais l’insistance de Red Bull à s’en tenir à son programme de jeunes pilotes semble être sa chute depuis le départ de Ricciardo.

Conscient de cela après la décevante finale de la saison de Albon, l’équipe autrichienne est maintenant prête à abandonner son programme de jeunes pilotes pour signer en remplacement Hülkenberg, de 33 ans, ou Sergio Perez, de 30. “Jusqu’à présent, nous avons toujours recruté nos pilotes dans notre équipe junior. Mais personne n’est là en ce momentHelmut Marko a déclaré, justifiant la décision de Red Bull.