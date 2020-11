Avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne, Fernando Alonso choisi George Russell en tant que jeune pilote le plus talentueux de F1 lorsqu’on l’interroge à ce sujet. Bien qu’il n’ait pas encore pu marquer, l’Anglais parvient à classer les Williams pour Q2, un exploit qui lui permet d’avoir la reconnaissance de ses coéquipiers.

Concernant les propos de Fernando Alonso à propos de Russell, l’Asturien a commencé par signaler: «CJe pense qu’il y a maintenant des pilotes très, très talentueux en F1 Et ils viennent tous avec une très bonne préparation aussi, avec des académies pilotes qui développent la performance et le talent, vous savez, les aident dès le plus jeune âge. Et maintenant, ils font leur travail ».

“Je pense à tous, George Russell est celui qui me surprend chaque week-end. Comment la Williams conduit et zéro erreur et je suis vraiment étonné de sa vitesse naturelle. Ensuite, si je dois dire un nom, Russell, pour le futur ce sera mon choix»A ajouté l’espagnol. Le pilote de 22 ans n’a pas hésité à répondre aux compliments de Alonso: “Cela signifie beaucoup pour moi, venant de quelqu’un comme Fernando».

George Russell, option pour Mercedes

Interrogé sur l’éventuelle signature de Verstappen pour Mercedes, Toto Wolff, directeur de l’équipe, a non seulement exclu le Néerlandais, mais a également parlé de Russell comme une option pour l’avenir de l’équipe: »S’il y avait un changement de génération dans le futur, ce serait George Russel et Esteban Ocon qui seraient au premier rang de la grille de départ».

Pour l’instant, bien que Russell ait été discuté comme un remplacement possible pour Bottas, l’Anglais restera à Williams en 2021. Esteban Ocon partagera une équipe avec Fernando Alonso la saison prochaine. Hamilton est ainsi libéré d’avoir George Russell en tant que partenaire, un pilote que l’hexacampeón voulait encourager après son accident d’Imola. “George, tu donnais tout pour toi. Il est normal de faire des erreurs et de ressentir la douleur. Tu es un grand ami. Gardez la tête haute et continuez d’avancer».