Fernando Alonso, qui avait précédemment effectué trois tests avec Renault, est monté dans la voiture pour la première fois cette saison. Il l’a fait lors du test des jeunes pilotes qui a eu lieu à Abu Dhabi, où il a signé le meilleur temps devant les deux Mercedes.

Alonso a tourné un total de 104 tours sur la piste de Yas Mariana et son meilleur temps a été 1: 36,333, presque trois dixièmes de mieux que Nick de Vries et une demi-seconde mieux que Stoffel Vandoorne. C’est justement ce dernier pilote qui est parti avec le meilleur temps de repos. Avec un temps de 1: 37.662, Fernando Alonso c’était trois dixièmes de lui et huit au-dessus de Vries.

Il convient de noter que Vandoorne était le coéquipier d’Alonso chez McLaren en 2017 et 2018. Bien que lors de sa première saison, l’Asturien ait ajouté 17 points à 13 du Belge, dans la seconde Alonso obtenu 50 et Stoffel Vandoorne seulement 12.

Bien qu’en principe il s’agissait d’un test pour les jeunes pilotes, la FIA a décidé de faire une exception pour ceux qui n’ont pas eu de contrat en 2020, ce qui a permis à Fernando Alonso et Vandoorne d’être à Abu Dhabi. En outre, il a également été Bien avec Red Bull et Robert Kubica avec Alfa Romeo. Kubica était précisément quatrième dans ce test.

Alors que Mercedes a été la voiture dominante cette saison, Red Bull n’a pas non plus trouvé de rival. Cependant, Jüri Vips et Bien, qui sont les pilotes qui ont participé avec l’équipe britannique au test des jeunes pilotes à Abu Dhabi, sont respectivement sixième et dixième. Pour sa part, Guanyu Zhou, partenaire de Fernando Alonso aujourd’hui chez Renault c’était treizième.

P1 // Fernando: 1: 36,333, 105 tours

P9 // Zhou: 1: 37.902, 98 tours Drapeau à damier sur 2020 🏁 # RSspirit

Schumacher était le dernier du test des jeunes pilotes

Même si Carlos Sainz n’a pas été autorisé par la FIA à participer au test des jeunes pilotes, Antonio Fuoco et Robert Shwartzman ils ont couru pour Ferrari à Abu Dhabi, où ils ont terminé neuvième et onzième. La participation de Mick Schumacher dans ce test, où il a terminé dernier avec le seul Haas qui a participé au test.

Il faut également noter que Fernando Alonso avait fait une expo de trois jours à Yas Marina avec la R25 avec laquelle il a remporté sa première Coupe du monde en 2005. L’Espagnol, qui s’améliorait chaque jour, a inscrit un temps de 1: 3,6 dimanche; tandis que Ricciardo, qui était le pilote qui a réalisé le meilleur tour au Grand Prix d’Abou Dhabi, a réalisé un temps de 1: 40,926.

Concernant le Young Driver Test d’Abu Dhabi, Fernando Alonso il n’était qu’un dixième de celui de Ricciardo en Q2 sur la même piste et avec la même voiture. Bien sûr, il l’a fait avec le C5 de 2021, des pneus plus durs que ceux de 2020.