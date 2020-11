Celui qui était à la tête de Fernando Alonso lors de sa dernière étape en McLaren a reconnu que l’opinion largement répandue dans le paddock est qu’il est difficile de travailler avec les Espagnols. Cependant, Zak Brown Il a souligné qu’il n’avait aucun problème avec cela.

“Fernando et moi avons une relation extraordinaire bien que nous ayons vécu plus de mauvais moments que de bons moments ensemble. Il a peut-être une réputation que je n’ai jamais vue quand j’ai travaillé avec lui, comme s’il était difficile à gérer et ce genre de choses. La vérité est que j’ai trouvé assez facile de travailler côte à côte. Je ne sais pas si ce sera parce que j’ai un peu une mentalité de pilote et que je travaille avec les pilotes d’une manière différente », a déclaré Zak Brown dans une interview pour Youtube.

Fernando Alonso a commencé sa deuxième étape chez McLaren en 2015 et cette année-là et la suivante, il avait comme partenaire Bouton Jenson. Justement, les Britanniques ont donné une vision différente de l’Asturien il y a quelques jours. Interrogé par le retour de Fernando Alonso En Formule 1, Button a commenté: «Raikkonen s’est également éloigné de la Formule 1 et a passé quelques années à l’étranger, et il a réalisé à quel point la Formule 1 est bonne. C’est pourquoi ils reviennent et pourquoi Fernando Alonso revient. Kimi a été aidé et Je pense que Fernando reviendra en tant que meilleur pilote».

“Il y a quatre ans, vous ne vouliez pas de Fernando Alonso dans votre équipe”

«Je ne sais pas s’il reviendra avec plus de compétences en course, ou dans la façon dont il travaille avec l’équipe, mais je pense que ce sera très différent. Ce sera intéressant à voir, car Fernando d’il y a trois ou quatre ans, vous ne voudriez pas de lui dans votre équipe. Mais maintenant je pense qu’il sera beaucoup plus homme d’équipe et qu’il comprend ce qui est nécessaire pour réussir », a-t-il ajouté. Bouton Jenson à propos de Fernando Alonso.