Mis à jour le 11/10/2020 à 23:10

Fernando Gago a clôturé sa phase de footballeur professionnel ce mardi. La nouvelle, en principe, a été annoncée par Pablo Cavallero, directeur de Vélez Sarsfield. Ensuite, le milieu de terrain s’est chargé de le confirmer à travers une lettre d’adieu partagée via les réseaux sociaux.

«Je veux vous dire que j’ai pris la décision de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel. Après 15 ans de profession, je choisis cette voie avec une tranquillité et une satisfaction totale », a commencé le milieu de terrain qui a remporté la médaille d’or avec l’équipe nationale aux Jeux Olympiques de Beijing 2008.

«Comme vous le savez tous, j’ai vécu des moments fantastiques et j’ai obtenu la carrière que même pas dans mes meilleurs rêves quand j’étais un garçon, j’aurais imaginé. J’ai aussi eu des moments difficiles, des blessures à répétition qui m’ont affecté ces dernières années, mais à leur tour ils m’ont appris et ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui », a ajouté l’ancien Boca Juniors.

“Maintenant, je suis sans problèmes physiques, j’ai rempli les objectifs que je me suis fixé et c’est pourquoi je décide de me retirer, ressentant le bonheur de quitter le football à ma façon, par ma décision, au bon moment”, a-t-il expliqué. Gago, qui a joué pour le Real Madrid et Valence en Espagne.

«Je remercie tous les organes techniques, corps médicaux, accessoires et leaders avec lesquels j’ai partagé des expériences dans différentes institutions. Je remercie tous les supporters, qui rendent ce sport unique », a ajouté le milieu de terrain qui a également su défendre les couleurs de la Roma italienne.

Gago, finaliste de la Coupe du Monde 2014 au Brésil et aussi de deux America’s Cup (2007 et 2015), s’est adressé aux personnes avec qui il a partagé ce parcours. “Un merci spécial à tous mes coéquipiers, qui sont la plus belle chose que le football m’ait laissée, j’ai eu la chance de partager et de rencontrer de grands joueurs mais des gens encore meilleurs”, a-t-il déclaré.

Enfin, Fernando a déclaré qu’il «aurait aimé pouvoir le communiquer d’une autre manière, mais en raison de la situation actuelle que nous traversons en raison de la pandémie, j’ai décidé de le faire par ce moyen. Le football est ma passion et il en sera toujours ainsi. Merci pour le soutien et l’affection. Un câlin pour tout le monde », a-t-il conclu.