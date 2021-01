Il y a des jours Fernando Torres était une nouvelle après avoir su qu’il allait retourner à l’Atlético de Madrid pour faire un stage dans l’équipe de la filiale, l’Atlético B, et le ‘Niño’ est à nouveau le protagoniste sur les réseaux sociaux ce mardi pour une vidéo promotionnelle qu’il a partagée à travers ses profils. Et c’est celui qui était rojiblanco et l’attaquant international espagnol a impressionné beaucoup de gens avec son changement physique surprenant.

Fernando Torres a l’air beaucoup plus fort et plus trapu que lorsqu’il était encore actif en tant que footballeur. En tant que joueur, il était plus léger, peut-être pour profiter de cette vitesse qui le caractérisait, mais une fois qu’il a raccroché les crampons, le natif de Madrid a décidé de s’écraser dans la salle de sport et de montrer ses muscles volumineux, ce qui génère beaucoup de commentaires sur les réseaux, qui hallucinent avec le transformation.

«Je suis très heureux d’annoncer que je suis l’Ambassadeur officiel de la marque AW8 en Asie du Sud-Est. Rejoignez-moi dans ce voyage et associez-vous à www.AW8.com pour des événements passionnants et des promotions folles à venir », déclare Fernando Torres dans le message qu’il écrit dans le post à côté de la vidéo, qui a attiré l’attention plus pour son image que pour la promotion elle-même. Le ‘Boy’ apparaît avec un polo bleu serréCelui dans lequel on apprécie parfaitement qu’il est très musclé, du moins en ce qui concerne le haut du corps.

Fernando Torres est devenu passionné de boxe et a gagné beaucoup de masse musculaire dans le les gymnases qu’il a fondés, appelés «Nine Fitness». Cet attaquant léger et insaisissable est passé aux poids et aux gants et est devenu un “ taureau ” sur le ring et à l’extérieur également, comme l’ont démontré ces dernières images qui ont révolutionné les réseaux.