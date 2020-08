Gil Reyes est l’un des plus grands noms du circuit de tennis en matière de conditionnement physique et de conditionnement de la force. Reyes est surtout connu pour sa force et son entraîneur de conditionnement de l’ancien numéro un mondial du tennis Andre Agassi et a travaillé avec plusieurs autres stars au fil des ans, dont Eugenie Bouchard et Fernando Verdasco.

Verdasco, 36 ans, travaille avec Reyes depuis de nombreuses années maintenant et Reyes dit qu’il a dit à l’Espagnol de se concentrer sur le maintien de la forme physique pendant la fermeture du tennis.

Gil Reyes dit que Fernando Verdasco devrait se concentrer sur le maintien de la forme physique

Dans une interview accordée au site Web de l’ATP Tour, Reyes a déclaré que s’assurer que l’Espagnol reste en forme lorsque la tournée reprend est la clé de son jeu.

«Sa carte de visite (Verdasco) est sa force, sa physicalité. Si vous demandez à 10 personnes de décrire son jeu, je suppose que neuf personnes diront le pouvoir. Fernando a juste besoin de rester en forme, de rester fort. Vous n’oublierez pas comment jouer.

Il frappe depuis qu’il est petit garçon et frappe d’une manière assez unique, alors il le fait. Il n’a pas besoin de jouer et de travailler autant. Il a juste besoin de rester actif physiquement, car cela est directement lié à sa tête et à celle de chaque athlète.

Ils savent quand ils se sentent bien et forts là-bas et ils savent quand ils ne le sont pas ». Verdasco, âgé de 36 ans, est un ancien joueur du Top 10 – l’une de ses meilleures performances au Grand Chelem était d’atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie 2009 où il a étiré son compatriote espagnol Rafael Nadal à cinq sets dans ce que beaucoup pensent être parmi les meilleurs matchs de demi-finales dans les majors ces dernières années.

L’Espagnol est actuellement classé n ° 52 mondial. Verdasco a remporté 7 titres ATP en simple dans sa carrière et 8 titres ATP en double dans sa carrière. Il a également joué un rôle clé en aidant l’Espagne à remporter le titre de la Coupe Davis en 2008, 2009 et 2011.

Il ne participe pas au Western & Southern Open à New York, qui est actuellement en cours et devrait participer à l’US Open Grand Slam à New York, qui débutera le 31 août. L’US Open sera la première épreuve du Grand Chelem sur le circuit de tennis depuis l’Open d’Australie en janvier.