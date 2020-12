Étant donné que la prochaine saison sera courue avec des voitures très similaires à cette année, et étant donné qu’il sera très difficile de battre la Mercedes, l’équipe italienne a décidé de se concentrer sur 2022. Cette année-là, le changement de règlement qui s’appelle réduire les inégalités qui existent entre les équipes. Ainsi commencera une ère qui Ferrari veut dominer, donc il ne développera sa voiture qu’en 2021 si Carlos Sainz et Leclerc ils n’obtiennent pas de bons résultats.

C’est ainsi que Mattia Binotto, responsable de l’équipe Ferrari, l’a reconnu dans le sport automobile: «Je pense que 2022 sera plus important que 2021, puisque nous allons vivre la première saison d’un changement technique. L’écart sera fermé automatiquement cette année-là, mais la suivante sera plus compliquée. Pour cette raison, je pense que 2022 sera une priorité l’année prochaine ».

“En termes de développement, si nous faisons du travail supplémentaire, c’est parce que la situation est pire que prévu ou parce que nous voulons essayer quelque chose de différent dans la voiture pour apprendre quelque chose pour 2022 », a-t-il ajouté.

Ferrari n’est pas certain que Sainz aura une meilleure voiture en 2021

Après avoir remplacé un non motivé Vettel par un Carlos Sainz qui a rendu l’illusion à ceux de Maranello, quand Mattia Binotto fait allusion à une situation “pire que ce à quoi on s’attend»Se réfère à la répétition en 2021 des résultats de cette année, où Ferrari a terminé sixième du championnat du monde des constructeurs. “Ferrari ne peut pas se permettre une saison similaire à 2020. Nous devons faire quelque chose de mieux par rapport à ce que nous faisons actuellement. Concernant le développement, J’espère que la saison prochaine sera meilleure, mais vous ne le savez jamais avec certitude tant que vous n’êtes pas sur la bonne voie. en concurrence avec vos rivaux. Il sera important de ne pas avoir une année aussi compliquée que 2020, il faut se battre pour de meilleurs résultats », a expliqué le patron de l’équipe italienne.

Pour tout cela, et parce qu’il n’aura qu’une journée et demie de présaison pour s’adapter à sa nouvelle voiture et à sa nouvelle équipe d’ingénieurs, Carlos Sainz aura une marge en Ferrari. “Je sais que ce sera difficile au début et je pense aussi qu’il fait généralement de son mieux dans la deuxième saison, et dans la deuxième j’espère voir des progrès par rapport à la première», A déclaré Mattia Binotto lors de la présentation du Madrilène.

«C’est un excellent partenaire et un travailleur acharné, un leader qui nous aidera à être plus forts depuis 2021. Il est pilote depuis plusieurs années, pas pour quelques-uns, c’est l’idée de Ferrari“, Il ajouta.

Le but de Carlos Sainz chez Ferrari en 2021

Concernant les options de l’équipe pour la saison prochaine, Mattia Binotto a commenté lors de la présentation de Carlos Sainz: «Honnêtement, en pensant aux victoires… l’avantage est très grand et je ne pense pas que nous soyons proches, on ne sait jamais ce qui se passe dans les courses et J’espère qu’il y aura une opportunité dont nous pourrons profiter, mais nous devons être réalistes, ils continueront d’être forts, je ne pense pas qu’ils ont tout appris parce qu’ils ont aussi fait des choses à l’approche de 2021 et il serait irréaliste de se battre pour le championnat».

Bien sûr, il s’est fixé comme objectif de progresser dans le championnat du monde des constructeurs: «Nous nous sommes battus avec Mercedes, sauf cette année, presque tout le monde étant deuxième, alors y retourner est ce que nous devrions aspirer, tiers minimum. Pour cela, nous aurons un bon moteur, il donne de bons chiffres, à la hauteur de 2019, complètement nouveau et peut-être que nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous serons à nouveau compétitifs ».

Comme Ferrari, Alonso regarde vers 2022

Récemment interrogé sur ses objectifs pour la saison prochaine, le pilote asturien a répondu: «De quoi suis-je content? Je n’ai aucun objectif en termes de poste spécifique. Ce serait bien de monter sur le podium. Cette saison, il semble qu’il y ait eu plus de possibilités que dans d’autres pour le reste des équipes, mais je sais que ces podiums sont dus à des catastrophes de Mercedes. Faire un podium et savourer à nouveau le champagne serait fantastique ».

Fernando Alonso était plus optimiste à propos de 2022: «La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nos espoirs sont épinglés. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de réglementation, rêver de gagner et de se relever».