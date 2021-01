Lewis Hamilton a commencé 2021 sans équipe bien que tout semble indiquer que, d’un moment à l’autre, Mercedes annoncera son renouvellement. Avec Leclerc et Carlos Sainz déjà confirmé pour cette saison, Mattia Binotto a été demandé si Ferrari regrette de ne pas avoir signé Hamilton dans le passé. Et évidemment, il a mis une cape sur ses deux pilotes, en particulier un pilote madrilène sur lequel ils ont misé il y a quelques mois et sur lequel ils ont de grands espoirs.

«Je ne pense pas que nous le regrettons parce qu’au final, lorsque nous prenons des décisions, nous leur faisons penser qu’elles étaient les bonnes et aujourd’hui nous avons un pilote fantastique comme Charles dans lequel nous investissons beaucoup comme Ferrari. Je pense que Leclerc est très talentueux. Si vous avez la bonne voiture, je suis sûr que vous pouvez défier Lewis Hamilton», A déclaré le manager de l’équipe Ferrari sur Sky Sports.

Bien que les propos de Mattia Binotto puissent indiquer qu’à Maranello ils parient sur Leclerc plutôt que sur Sainz, l’Italien a souligné: «Charles et Carlos sont très forts et ont beaucoup de talent, ainsi qu’une expérience en Formule 1. Il n’y a pas de numéro 1 et de numéro 2. Ils auront les mêmes opportunités en début de saison. Ils seront libres de se battre. Je pense que ce que nous devons faire est notre coutume. Nous devons optimiser les forces de l’équipe, et lorsque vous optimisez les forces de l’équipe, vous optimisez généralement également les forces des pilotes. L’équipe est la priorité. Plus tard dans la saison, nous verrons comment les choses progressent et nous verrons quels objectifs les pilotes individuels peuvent atteindre. Nous verrons si nous devons adopter une stratégie différente, mais en début de saison, ils seront libres de se battre.

Le directeur de l’équipe Ferrari a également voulu profiter de l’occasion pour approuver l’arrivée de Carlos Sainz au lieu de Vettel: «Je pense que Sebastian est une personne formidable, un excellent pilote, et nous avons passé de bons moments ensemble, mais je pense qu’il était temps de prendre une décision différente et de passer à autre chose. Nous aurons une toute jeune gamme à l’avenir, La plus jeune gamme de Ferrari depuis 1968Mais ces deux pilotes, Charles et Carlos, sont très forts, très talentueux et, bien qu’ils soient jeunes, ils ont déjà leur expérience en Formule 1. Je suis donc très content du choix.

Hamilton a reconnu les conversations

“Nous nous sommes entretenus plusieurs fois, mais n’avons jamais dépassé le stade de la compréhension des options sur la table.», A admis le septuple champion en novembre dernier. “Nos postures jamais alignées, et je pense que les choses arrivent toujours pour une raison. Honnêtement, ces dernières années mon contrat a toujours pris fin dans des années différentes de celles des autres conducteurs“A ajouté Lewis Hamilton à propos des conversations qu’il a eues avec Ferrari.

Le Britannique est lié à Ferrari depuis qu’il a commencé sa carrière en Formule 1. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne s’était pas arrêté à Maranello lors du Grand Prix de Monaco 2018, Hamilton n’a pas hésité à blâmer Vettel malgré le fait que Il était devant lui. “Il m’a banni»Il a déclaré. “Je rivaliserais avec n’importe qui, J’ai une voiture très compétitive, tout pilote veut rivaliser avec les meilleurs, l’histoire peut être difficile si vous avez deux mâles alpha dans la même équipe, avec Sebastian et avec Kimi ça marche, mais Kimi ne doit pas être très content car il y a des situations dans ceux qui ne gagnent pas. La vérité est que J’aime me battre avec les meilleurs pilotes, affronter Fernando Alonso et Jenson Button, fait ressortir le meilleur et le pire en vous, vous pousse à cette limite », a-t-il ajouté.

A cette époque, Lewis Hamilton traversait une situation contractuelle similaire à celle qu’il vit aujourd’hui avec Mercedes. «Il n’y a pas de problème avec le renouvellement, nous ne sommes pas pressés de signer, je le ferai quand j’y réfléchirai, je ne parle à aucune autre équipe, je ne considère personne d’autre que Mercedes, je prends mon temps, j’aime les courses et J’aime garder les journalistes à l’affûtIl n’y a pas grand-chose à ajouter, c’est un grand processus, je dis à mon peuple qu’il n’y a pas de précipitation, que cela ne doit pas être cette semaine, ce n’est pas quelque chose qui m’affecte et qui me stresse », a-t-il souligné.

Hamilton et le meilleur contrat de tous les temps

Lewis Hamilton Il n’a pas encore renouvelé avec Mercedes en raison de ses prétentions financières. Pour l’instant, comme il l’a récemment reconnu: «Je vais dans ce qui est potentiellement ma dernière étape dans ce sport et bien sûr, vous souhaitez maximiser la performance économique».

Il convient également de noter que Hamilton est le pilote qui a fait le plus d’argent dans l’histoire de la Formule 1 avec plus de 470 millions euros facturés, environ 35 salaire moyen par saison. Le deuxième de ce classement est Michael Schumacher, qui est entré 413, 21,73 millions par campagne. Fernando Alonso, pour sa part, troisième de ce classement, facturé 407,5 millions, 23,97 par saison.

Actuellement Lewis Hamilton est le pilote le mieux payé de Formule 1 et entend prolonger son lien avec Mercedes jusqu’en 2023 au rythme de 44 millions par an.