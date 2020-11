Carlos Sainz la prochaine saison viendra Ferrari et en Italie, il continue de travailler pour donner au pilote espagnol la meilleure voiture possible. Après un an de difficultés pour l’équipe historique, le podium de Vettel à Istanbul alimente l’illusion sur l’avenir du pilote toujours McLaren. Il y a des raisons de rêver et de croire pour la prochaine saison.

Cela a été démontré Vettel au Grand Prix de Turquie, où il était de retour sur le podium 385 jours plus tard. Malgré la belle performance de Charles Leclerc, l’Allemand a réussi à dépasser son coéquipier chez Ferrari dans le dernier tour, arrachant ainsi la troisième place. C’est la troisième fois cette saison que les deux pilotes terminent une course et que Sebastian vettel le fait-il avant Leclerc.

Sainz contre Leclerc

Ce résultat est venu peu de temps après que David Coulthard a déclaré que Carlos Sainz sa carrière chez Ferrari commencerait par un désavantage face à Charles Leclerc, et que son séjour en équipe de France pourrait être bref s’il n’égale pas les résultats du Français. «Le vrai combat sera contre le chronomètre, car c’est là qu’ils montreront qui est le chef d’équipe. Je dois dire que Charles commencera avec un avantage, car il sait comment fonctionne l’équipement et ses caractéristiques», A déclaré l’ex-pilote.

Disons que nous donnons Carlos Sainz une demi-saison, mais son temps chez Ferrari peut être court s’il ne commence plus à égaler Leclerc ou s’il est dépassé par lui », a ajouté David Coulthard.

Concernant l’évolution de la voiture, après la Grand Prix de Turquie, Mattia Binotto, chef d’équipe FerrariIl a commenté: “Ici, à Istanbul, nous avons clairement indiqué que nous nous sommes améliorés depuis Monza et nous voulons continuer à le faire lors des trois dernières courses de l’année.”