La Scuderia Ferrari, la seule équipe qui fait partie du championnat du monde de Formule 1 depuis 1950, a confirmé avoir signé le nouvel accord Concord 2021-2025, c’est-à-dire la Constitution qui établit les directives réglementaires et de gouvernance de la catégorie la plus élevée de la automobile.

De plus, Ferrari a signé un deuxième accord avec la Formule 1, celle-ci commerciale, avec laquelle elle garantit ses généreux revenus dont elle est le bienfaiteur depuis tant d’années.

Louis Camilleri, PDG de Ferrari, a déclaré: « Nous sommes heureux d’avoir réabonné ce que l’on appelle communément l’Accord de Concorde, qui réglementera la Formule 1 pour les cinq prochaines années. C’est une étape importante pour assurer la stabilité et la stabilité. croissance du sport.

Nous sommes convaincus que la collaboration avec la FIA et Liberty Media peut rendre la Formule 1 encore plus convaincante et spectaculaire, tout en conservant son statut de défi technologique ultime. La course est dans l’ADN de Ferrari et ce n’est pas un hasard si la Scuderia est la seule équipe à avoir participé à toutes les éditions du Championnat du Monde FIA ​​de Formule 1, devenant une partie intégrante et essentielle de son succès, aujourd’hui en tant que dans le passé et, surtout, dans le futur », a déclaré le manager italien.

Ferrari est l’équipe qui a remporté le plus de titres mondiaux dans l’histoire de la Formule 1 avec 15 championnats pilotes et 16 championnats constructeurs. La marque italienne considère que ses fans dans le monde atteignent 400 millions.

Au sujet de cet accord, Jean Todt, président de la FIA et ancien patron de l’équipe, a déclaré: «Nous sommes heureux que Ferrari soit signataire du nouvel accord Concord, le pacte à trois qui assure un avenir stable au Championnat du monde de Formule. FIA 1. C’est le summum du sport automobile et il est naturel que l’équipe la plus titrée de cette série dans laquelle elle a toujours été une star continue de l’être pendant de nombreuses années. «

Enfin Chase Carey, président-directeur général de la Formule 1, a déclaré: «La Scuderia Ferrari et la F1 vont de pair depuis 1950 et nous sommes heureux que cette relation se poursuive pendant longtemps, car elle fait partie de l’ADN même de cette Dans le chemin qui nous a conduit à définir le nouvel accord Concordia, nous avons pu apprécier le rôle constructif de Ferrari, toujours dans le but de rendre l’apogée du sport automobile plus fort, plus juste et plus durable.

Maintenant, le terrain est prêt à travailler ensemble et à faire en sorte que la Formule 1 soit encore plus spectaculaire et attractive pour les centaines de millions de fans à travers le monde qui aiment ce sport », a conclu le manager américain.

Jusqu’à présent, le nouvel Accord Concord a également été signé par McLaren et Williams.