Cyril Abiteboul récemment avoué que Renault attend toujours l’autorisation de la FIA pour Fernando Alonso peuvent participer au test de fin de saison qui aura lieu à Abu Dhabi. Conscient qu’il sera difficile de l’obtenir car il s’agit d’un test pour les jeunes pilotes, qui n’ont pas fait plus de deux grands prix, Ferrari a choisi Robert Shwartzman Oui Antonio Fuoco pour tester la voiture 2021 à Yas Marina. Après cette annonce, la présence de Carlos Sainz dans ce test.

Cependant, dans le cas d’une autorisation de la FIA, Ferrari remplacerait l’un de ces deux pilotes pour remplacer le natif de Madrid. Et est-ce que Carlos Sainz veut être dans ce test comme il l’a reconnu: “Ce n’est un secret pour personne que je serais intéressé à essayer la Ferrarimais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend des intérêts des équipes, qui doivent s’entendre, et de la FIA. Une journée et demie pour préparer une saison est pratiquement impossible, ce sera très compliqué, tout comme ce sera fait à Fernando et Ricciardo».

S’ils ne peuvent pas être au test de fin de saison à Abu Dhabi, les équipes n’auront que trois jours de pré-saison pour se préparer au prochain parcours. C’est-à-dire un jour et demi par pilote comme averti Carlos Sainz, qui devra attendre 2021 pour monter Ferrari.

Ferrari aura plusieurs pilotes dans le test

Robert ShwartzmanDe son côté, il embarquera pour la première fois en Formule 1 à Abu Dhabi, bien qu’il en ait récemment testé une à Fiorano avec Mick Schumacher et Ilott. Antonio Fuoco a plus d’expérience dans ce type de test puisqu’il a effectué trois tests avec Ferrari. Le premier d’entre eux était en 2015, le deuxième en 2016 et le dernier en 2019.

La présence de Callum Ilott avec Alfa RomeoPar conséquent, pour le moment, trois pilotes de la Ferrari Driver Academy participeront aux tests de fin de saison à Abu Dhabi. De plus, Mick Schumacher devrait participer à ce test avec Haas.