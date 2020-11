Même si McLaren s’est opposé à Fernando Alonso participer au test de fin de saison à Abu Dhabi car il s’agit d’un test pour les jeunes pilotes, Renault a trouvé un allié en Ferrari. Et c’est que, dans l’équipe italienne, ils veulent aussi que Carlos Sainz accumulez des kilomètres avec ce que sera votre nouvelle voiture en 2021.

Cela a été confirmé par Carlos Sainz lui-même: «Ce n’est un secret pour personne que je serais intéressé à essayer la Ferrarimais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend des intérêts des équipes, qui doivent s’entendre, et de la FIA. Une journée et demie pour préparer une saison est pratiquement impossible, ce sera très compliqué, tout comme ce sera fait à Fernando et Ricciardo».

Dans le même esprit que le natif de Madrid, Alonso a récemment déclaré: «Les tests seront limités l’année prochaine et c’est un défi pour tout le monde, mais plus encore pour moi. À peine une journée et demie de tests de pré-saison par pilote et un championnat ne peuvent pas être préparés de cette manière. J’essaierai de générer des automatismes dans le simulateur pour gagner du temps, mais c’est une nouvelle équipe, un nouveau volant, de nouvelles commandes, cela prendra un peu de temps mais j’essaierai de le faire rapidement ».

McLaren ne veut pas

L’équipe britannique s’est publiquement opposée à Fernando Alonso participer aux tests d’Abu Dhabi avec des arguments qui s’appliqueraient également à un Carlos Sainz qui fait toujours partie de votre équipe. «Il est clair que nous avons tous voté pour un changement de règle au début de l’année, lorsque cette pandémie a commencé, qui s’est terminée par Ces tests sont clairement destinés dans le règlement sportif dans le seul but de tester les jeunes”A déclaré Andreas Seidl. “Je crois que dans les règles, il est dit que les pilotes qui ont remporté un maximum de deux grands prix ne peuvent pas participer. Et puis cela donne à la FIA l’opportunité aussi, à sa discrétion ou à son entière discrétion, d’y faire des exceptions », a ajouté le patron de l’équipe McLaren.

“Fernando est un grand pilote de Formule 1, avec un excellent palmarès de succès. Et je ne vois pas vraiment comment cela s’inscrit dans le seul but de tester un jeune pilote», A conclu Andreas Seidl.