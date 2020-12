En France, ils tiennent pour acquis que Jesé Rodríguez va être limogé par le PSG. Plusieurs médias rapportent que le footballeur canarien et le club français sont en train de négocier une résiliation de leur contrat, qui expire en juin 2021. Autrement dit, s’il est finalisé, le joueur serait libre de signer pour n’importe quelle équipe … au cas où il en recevrait offre, puisque ses dernières années à un niveau compétitif laissent beaucoup plus d’ombres que de lumières.

Au-delà du fait que Tuchel l’a séparé et ne compte pour rien au PSG, cette résiliation contractuelle serait également motivée par la derniers événements autour de la vie personnelle d’un Jesé Rodríguez qui est d’actualité avec Aurah dans la presse rose, dans les numériques, dans les téléréalités … La dernière chose est ce qui s’est passé ce jeudi, lorsque le footballeur est allé en direct par téléphone à ‘La casa fuerte’ pour proclamer son amour pour Aurah Ruiz, avec celui qui a joué dans un véritable feuilleton.

«Je suis amoureux d’Aurah Ruiz, toujours»

Après plusieurs années d’écart, les deux ont repris leur relation il y a quelques mois. Jusqu’à présent, tout est normal, mais ce qui s’est passé ces dernières semaines n’est pas tout à fait normal. Jesé Rodríguez a pris un avion privé pour se rendre au Fête d’anniversaire Aurah Ruiz, dans lequel on pouvait le voir déconner avec Lester (de ‘LIDLT’, lui donner quelques touches, dans la piscine, s’embrasser avec elle … Tout cela n’aimait plus le PSG, qui songe depuis longtemps à le renvoyer.

Mais la chose ne s’est pas arrêtée là, loin de là. Quelques jours plus tard, Aurah l’a surpris en train de la tromper dans une villa avec Rocío Amar, une ancienne participante de «Mujeres y Hombres y Viceversa», l’ancien footballeur Cristian Cedrés et mère de son fils. Aurah a dit qu’elle était abattue, des vidéos de sa réaction folle quand elle les a vus ensemble ont fui, et elle a fini par entrer dans “ The Strong House ”. Pendant ce temps, Jesé Rodríguez est resté silencieux et a publié des photos et vidéos s’entraînant seul à Las Palmas pour retrouver sa forme, montrant une condition physique assez discutable.

Mais son intervention sous la forme d’un appel à la réalité change tout. Jesé Rodríguez s’est de nouveau déclaré à Aurah, l’a encouragée à être heureuse et à gagner le concours, et Il a également précisé qu’ils étaient ensemble malgré sa dureté. En bref, le joueur canarien est le protagoniste partout sauf là où il devrait être, sur un terrain, il sera donc licencié par le PSG. Trouverez-vous du matériel sur le marché d’hiver?