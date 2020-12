Ce n’est pas la seule nouveauté, puisqu’elle va également activer le retour de l’entraînement dans des équipes de football d’âge scolaire, également paralysées depuis deux mois. Ramón Alonso, vice-président de la Fédération asturienne, a apprécié la nouvelle mesure de LA NUEVA ESPAÑA.

Il prévient que tout est soumis à l’évolution de la pandémie dans la région. «S’il y a 500 infections demain, ça s’arrêtera à nouveau. Mais, tant que les données sont bonnes, le fait que le public puisse rentrer sur les terrains est une boule d’oxygène pour le football asturien modeste. Et le retour de la formation est également très important “explique Alonso.

Retour à la formation pour les équipes d’âge scolaire et accès public à capacité limitée https://t.co/kWzJce6Jjt pic.twitter.com/e1NWXfb5db – Asturf Fútbol (@asturfutbol) 16 décembre 2020

De plus, les calculs de la Fédération sont qu’en janvier, si l’évolution du virus est bonne, les compétitions d’âge scolaire pourraient revenir. “Nous dépendons du nombre d’infections, mais c’est notre idée”, souligne Alonso.

Quelques minutes après l’annonce de la Fédération, la Principauté a publié un communiqué détaillant comment la nouvelle réglementation sera appliquée, ce qui n’affectera pas seulement le football.

“L’activité sportive pratiquée à la fois sur le terrain des Jeux Scolaires et dans le fédératif sera approuvée, promu par toute entité sportive et incluant les garçons, les filles et les jeunes nés entre 2005 et 2017, tous deux inclusifs (niveaux d’éducation infantile, primaire et secondaire) », a indiqué le ministère de la Santé.

<< Les entraînements et les pratiques non compétitives à l'âge scolaire doivent se dérouler sans public et conformément aux protocoles approuvés pour chaque modalité, qu'il s'agisse de sports avec plus, moins ou pas de contact physique. De plus, le nombre de pratiquants en groupes L'entraînement ou la compétition sera celui établi par les protocoles pour chaque sport et prévaudra sur les limitations ou conditions établies dans les installations ou pour l'activité de plein air », précise le communiqué de la Principauté.

Concernant la compétition fédérative, la résolution le permettra dans les cas suivants:

a) Ceux qui participent à des concours nationaux à caractère professionnel.

b) Ceux qui participent à des compétitions de ligue régulière nationale non professionnelle.

c) Ceux qui participent à des championnats en Espagne, en Europe ou dans le monde.

De même, la résolution publiée par la Bopa autorisera la présence du public, jusqu’à 300 personnes au maximum, à des compétitions nationales non professionnelles qui se déroulent dans des installations sportives. Les espaces intérieurs doivent être conformes aux réglementations en matière de ventilation et de climatisation. De leur côté, les personnes présentes en public doivent rester assises dans un siège pré-assigné, en maintenant une distance interpersonnelle de 1,5 mètre, une hygiène des mains et l’utilisation d’un masque en tout temps. Vous ne pouvez ni manger ni boire pendant les compétitions.

Tous les autres événements sportifs, entraînements et compétitions organisés dans des installations sportives ou sur la voie publique doivent se dérouler sans le public.