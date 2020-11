Ce n’était pas le cas de Liberbank Gijón et Telecable Gijón dont les effectifs sont confinés par précaution, car dans le cas de l’équipe de handball, ils ont joué leur dernier match contre un rival dans lequel un positif a été détecté plus tard et dans l’équipe de roller hockey le positif Il a été produit dans une composante du personnel d’entraîneurs. Les deux ont suspendu l’entraînement et Telecable Gijón avait déjà reporté leur match contre Cuencas Mineras en raison de points positifs dans le club de Pola de Lena. Les deux modèles sont en attente de réaliser un test PCR qui dans le cas de Liberbank pourrait l’être aujourd’hui.

Les nouvelles restrictions imposées par la Principauté des Asturies incluent la fermeture des sites où se déroulent des activités sportives, de sorte que les responsables de toutes ces équipes attendaient la décision du conseil municipal d’ouvrir ou non les installations municipales et ces dernières à leurs propres frais. au lieu de la publication au Journal Officiel de la Principauté des Asturies du décret qui réglementera cette situation. Le décret était connu en milieu d’après-midi et il exempte de la suspension de l’utilisation des sites sportifs “le développement de la formation professionnelle et des compétitions nationales et de ces autres ligues nationales non professionnelles régulières”, bien qu’il soit rappelé que “le la célébration d’événements sportifs, de séances d’entraînement ou de compétitions sportives organisées dans des installations sportives ou sur la voie publique doit se dérouler sans le public.

Selon cette disposition, les équipes susmentionnées pourront continuer à s’entraîner et dans le cas de Finetwork Gijón ou Gijón Playas, elles pourront jouer les matchs programmés ce week-end sur leurs terrains respectifs, tandis que Círculo Gijón et Handball Gijón joueront à l’extérieur et Liberbank Gijón reste en attendant le résultat des tests pour savoir s’il joue ou comment tout indique qu’il reporte son match contre Elche.