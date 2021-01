Mis à jour le 26/01/2021 17:34

Équipe de l’année FIFA 21 il a été fait attendre. Habituellement, EA Sports Lance ce modèle dans Ultimate Team au début de l’année mais a été reporté à la fin du mois de janvier en raison de la pandémie.

La présentation des TOTY s’est faite de manière échelonnée. Tout d’abord, les attaquants ont été annoncés: Cristiano Ronaldo (98), Lewandowski (98) et Mbappe (97). Viennent ensuite les milieux de terrain Bruno Fernandes (97), De Bruyne (96) et Kimmich (96).

Enfin, EA Sports a permis aux défenseurs et au gardien de but: Davies (93), Sergio Ramos (96), Virgil Van Dijk (96), Alexander-Arnold (94) et Neuer (96). De cette manière, le onze détenteur de l’équipe de l’année est désormais disponible.

Comme vous l’avez sûrement remarqué, Lionel Messi n’est pas présent dans la meilleure équipe de FIFA 21, mais il y a encore une chance pour l’Argentin d’entrer dans le TOTY. EA Sport a activé le vote pour le joueur numéro 12.

Malheureusement, Neymar Jr. ne fait pas partie des nominés, malgré son accès à la grande finale de la Ligue des champions. Les nominés sont Heung-Min Son, Thiago et Messi; Parmi eux se trouve l’attaquant du FC Barcelone qui a le plus de chances d’entrer dans le TOTY.

Il convient de noter qu’en 2020, Cristiano Ronaldo était le 12e joueur après que Mané ait pris l’aile gauche.

XI down, one to go: Connectez-vous à #FUT avant le 28 janvier pour voter pour le 12e homme de l’équipe de l’année. # TOTY # FIFA21 pic.twitter.com/ehri3noVaS – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 26 janvier 2021

