Mis à jour le 29/10/2020 à 15:06

FIFA 21 il vient d’arriver sur les consoles PlayStation 4, Xbox One et PC, et quelques jours seulement après son lancement, il a déjà eu des ennuis devant les tribunaux. EA Sports s’est une fois de plus pris au piège du problème des «jeux d’argent ou de hasard».

L’un des éléments les plus populaires du simulateur de football FIFA est Ultimate Team. C’est un mode de jeu en ligne dans lequel vous devez créer votre propre équipe.

Malheureusement, pour cela, vous devez ouvrir des packs ou acheter des joueurs sur le marché des transferts afin de rivaliser avec les autres. Cela finit par devenir un «payer pour gagner» ou «payer pour gagner».

Le problème est que ces enveloppes ont des éléments aléatoires; En d’autres termes, EA Sports ne vous donne pas le produit que vous souhaitez mais la probabilité de l’obtenir. Eh bien, aux Pays-Bas, la société a été condamnée à payer 500 mille euros chaque semaine jusqu’à 10 millions d’euros jusqu’à ce que les packs Ultimate Team soient retirés.

Tel que rapporté par les médias VGC, Electronic Arts fera appel de cette décision de justice. Ils sont «déçus par cette décision et par ce que cela signifie pour la communauté néerlandaise. Nous ne pensons pas que nos produits et services violent les lois sur les jeux d’argent de quelque manière que ce soit. Nous ferons appel de la décision et chercherons à éviter une situation qui affecte la capacité des joueurs néerlandais à profiter pleinement de FIFA Ultimate Team », explique le média susmentionné.

