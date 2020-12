Mis à jour le 18/12/2020 à 18:49

La Ligue des champions Il reviendra en février 2021 avec les huitièmes de finale. Malgré le fait qu’il reste encore quelques mois avant la reprise de la compétition européenne de plus haut niveau, EA Sports a amélioré les cartes de FIFA 21.

Rappelons-nous que les cartes de la Ligue des champions dans Ultimate Team s’améliorent en ce qui concerne l’avancement des clubs en ronde. Voici les clés de la huitième de finale de l’Orejona:

Borussia Monchengaldbach c. Manchester CityLazio contre Bayern MunichAtlético de Madrid vs. ChelseaRB Leipzig c. LiverpoolFC Porto c. JuventusFC Barcelone vs. PSGSevilla FC c. Borussia DortmundAtalanta vs. Real Madrid

Toutes les équipes mentionnées ont amélioré leurs joueurs dans FIFA 21. Raphaël Varane, par exemple, avait une moyenne de 86 en Ligue des champions mais passe désormais à 88.

En gros, après Sergio Ramos, il est l’un des défenseurs centraux les plus rentables de l’Ultimate Team, notamment à cause de son rythme de 84.

Le défenseur central dont vous ne saviez même pas qu’il vous fallait 🧐 Un nouveau joueur # FUTFreeze❄️ est maintenant déblocable via les objectifs dans # FUT21 pic.twitter.com/l03G6PN8j5 – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18 décembre 2020

Liste des nouvelles cartes FIFA 21 Champions League

Varane (88) Wijnaldum (87) Alaba (87) Brant (87) Icardi (87) Joao Cancelo (86)

Liste des nouvelles cartes de la Ligue Europa dans FIFA 21

Pogba (87) Insigne (87) Tadic (85) Rebic (84) Kubo (84)

Tous ces éléments sont déjà disponibles dans les packs Ultima Team. N’oubliez pas que chaque heure, EA Sport lance de nouveaux lots de cartes avec le pourcentage d’apparition le plus élevé de joueurs de la Ligue des champions.

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.