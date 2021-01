Mis à jour le 20/01/2021 14h14

Le simulateur de football FIFA 21 continue d’introduire de nouveaux contenus pour le mode de jeu Ultimate Team. Quelques jours avant l’arrivée de l’équipe de l’année ou TOTY, EA Sports a présenté une équipe de la semaine avec des cartes extrêmement intéressantes.

Ben Yedder est peut-être l’une des cartes les plus frappantes de cette édition de TOTW. Ce footballeur a remporté le titre d ‘«ennemi public de FIFA 21» en raison de cinq mauvaises jambes.

Cela fait de lui l’un des attaquants les plus meurtriers à l’approche du but et il frappe maintenant 87 en moyenne, 87 au rythme. 87 tirs, 82 passes, 90 dribbles, 42 défenses et 67 physiques.

En revanche, on peut trouver deux joueurs avec une moyenne de 88: Pogba et Muller. Le milieu de terrain de Manchester United améliore son rythme avec 76 points et 88 dribbles

Muller s’avère également être l’un des demi-ailiers les plus meurtriers. Il a 86 tirs, 86 passes, 80 dribbles et 73 physiques.

Wondergoals, aides clés, arrêts critiques et grands arrêts de temps. Le meilleur du paysage du football de la semaine dernière est ici dans # TOTW17. # FIFA21 #FUT pic.twitter.com/hbdjF87jgI – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 janvier 2021

Équipe de la semaine FIFA 21

Oukidja (81) Ogbona (84) Stone (83) Criscito (82) Pogba (88) Muller (88) Insigne (87) Koopmeiners (84) Ben Yedder (87) Ajorque (84) Jovic (83) Zentner (81) Andrei Girotto (81) Tielemans (84) Ndombele (83) Barella (83) Malen (82) Prevljak (78) Acevedo (79) George (76) Giakoumakis (75) Wyke (74) Bayo (73)

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.