Pas même l’entrée de la nouvelle année 2021 Luis Figo. L’ancien footballeur portugais du Real Madrid et légende du beau sport ne retombe pas sur ses réseaux sociaux. Malgré les attaques continues de la gauche la plus radicale, c’est-à-dire de celles liées à Pablo Iglesias et à son entourage, les Portugais continuent de critiquer, d’attaquer et de dépeindre le gouvernement social-communiste dirigé par Pedro Sánchez, qui continue d’être ridiculisé avec des problèmes comme l’actuel. controverse avec le pas de réduction de TVA pour l’électricité.

De l’exécutif, ils invoquent comme excuse que Bruxelles ne permet pas de baisser ces impôts. “Ce ne serait pas conforme à ce qui est marqué par l’Europe”, a déclaré cette semaine le ministre des Finances et porte-parole du gouvernement. Maria Jesus Montero. Cependant, Bruxelles ne pouvait pas opposer son veto à cette augmentation. Il n’a qu’un seul “comité consultatif”, et c’est pourquoi Luis Figo a de nouveau inculpé le ministre et en général l’exécutif de Sánchez et Iglesias.

Soyez assuré que dans peu de temps il y aura une correction. https://t.co/lVjjAzBsbE – Luís Figo (@LuisFigo) 13 janvier 2021

“Soyez assuré que dans peu de temps il y aura une correction”, il écrit en portugais sur son compte Twitter, où il est généralement présenté comme une “ guérilla ” contre certaines des décisions désastreuses de l’exécutif ou répond simplement à des personnages hors du commun tels que Pablo Iglesias, Echenique, Rufián …

Ce qui est clair, c’est que le gouvernement est authentiquement dépeint avec le sujet de la TVA de la lumière comme cela s’est produit avec celui des masques. Sánchez et son équipe ont passé des mois sans baisser les impôts sur cet article nécessaire pour arrêter la pandémie, affirmant que Bruxelles ne le permettait pas, un mensonge qu’ils ont publiquement propagé jusqu’à ce qu’ils en soient accusés et décident de baisser cette TVA. Maintenant, ils font de même avec l’électricité, s’assurant qu’ils ne peuvent pas baisser la taxe alors qu’en réalité ils ne le veulent pas parce que cela «réduit les revenus», comme l’admet Podemos.