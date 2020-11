Luis Figo revient sur l’accusation contre Pablo Iglesias. Les Portugais ne peuvent pas avec le cynisme du vice-président du gouvernement, qu’il a également critiqué il y a quelques jours avec le reste de l’exécutif social-communiste pour son «ministère de la vérité». Et dans les dernières heures, il a de nouveau dénoncé le chef de Podemos pour son voyage en Bolivie avec le roi Felipe VI.

Quel voyage inconfortable! Vous dites que c’est un honneur d’accompagner Sa Majesté le Roi dans son voyage en Bolivie, puis vous vous consacrez à attaquer la Monarchie »Le Portugais a écrit sur son profil Twitter officiel, où l’on ne se tait pas et est généralement particulièrement acerbe contre le gouvernement et ses membres pour leurs mesures et décisions désastreuses.

Quel voyage inconfortable !! 🙄Vous dites que c’est un honneur d’accompagner Sa Majesté le Roi lors de son voyage en Bolivie, puis vous vous consacrez à attaquer la Monarchie 😱 https://t.co/wctLO646n2 – Luís Figo (@LuisFigo) 8 novembre 2020

Luis Figo ne comprend pas ça maintenant Pablo Iglesias est ravi d’accompagner le roi Felipe VI en Bolivie quand il le peut, il en profite pour diffamer et maudire la maison royale. Et il lui fait le voir le représenter à nouveau avec un tweet qui redevient viral, comme presque tout l’ancien joueur du Real Madrid.

Le roi et Iglesias se sont rendus en Bolivie avec le ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, pour assister à l’investiture du nouveau président bolivien, Luis Arce, avec qui ils se sont rencontrés. Le chef de Podemos en a profité avant de prendre cet avion pour, depuis son bureau de vice-président du gouvernement, attiser Trump et VOX, qualifiant le président toujours américain de “coup d’État d’extrême droite” et incluant Vox dans cette définition.

«La plus grande menace contre la démocratie en ce moment est probablement une aile d’extrême droite basée sur un coup d’État, de plus en plus organisée au niveau international, qui n’assume la démocratie que lorsqu’elle gagne et lorsqu’elle perd, estime qu’il est légitime de la remettre en question. Nous le constatons dans de nombreux pays », a déclaré Iglesias.