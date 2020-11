«Où est la vérité …», Luis Figo a écrit sur son profil Twitter officiel ce mercredi faisant référence à la Le gouvernement ment au sujet de la TVA sur les masques, qui tous ces mois a été de 21% et maintenant il sera réduit à 4% après des semaines de critiques de l’opposition et de la Commission européenne annonçant que Je n’allais pas sanctionner les pays prendre cette décision.

Le ministre de Hacienda, Maria Jesus Montero, a assuré le 16 octobre à plusieurs médias qu’un “règlement européen” empêchait de baisser cette taxe, mais elle avait été expressément suspendue par la Commission européenne en avril, c’est pourquoi le gouvernement ment depuis des mois et c’est pourquoi Figo et de nombreux autres citoyens se plaignent.

Où est la vérité… https://t.co/H4NRBEnX33 – Luís Figo (@LuisFigo) 11 novembre 2020

L’ancien footballeur portugais du Real Madrid attache plusieurs captures d’incongruités et de mensonges de membres de l’exécutif à ce sujet et Il charge de nouveau Pedro Sánchez, Pablo Iglesias et leurs équipes. Et pas parce qu’ils abaissent la TVA sur les masques, ce qui est demandé en Espagne depuis longtemps, mais à cause de ses mensonges continus et répétés, de son manque de transparence.

La question de la TVA sur les masques avait provoqué un affrontement majeur entre les différents groupes politiques ces derniers jours. Malgré le rejet de tous les amendements que le Parti populaire, VOX et Ciudadanos avaient présentés pour baisser la TVA sur les masques, Montero a surpris toute la chambre basse ce mercredi en annonçant que la vice-présidente elle-même Carmen Calvo a dit lundi que “Ce n’est pas notre problème principal.” Plus se trouve dans quelques heures, et ceux qui restent. Et c’est pourquoi Luis Figo ne se tait pas malgré les attaques de la gauche radicale sur Twitter et continue de dénoncer la négligence du gouvernement, comme le fait d’augmenter les dépenses de conseillers en pleine crise économique et sanitaire due au coronavirus.