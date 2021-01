Il Capitole des États-Unis, situé à Washington DC, a été le décor de plusieurs films hollywoodiens. Le bâtiment qui abrite les deux chambres du Congrès du pays nord-américain a été détruit dans la fiction, entre explosions et grands effets spéciaux, on l’a vu tomber en mille morceaux sur grand écran.

Dans cet important bâtimentation ont développé des faits historiques sur les États-Unis. Aujourd’hui, par exemple, il y a eu une journée de chaos et de violence lorsque les partisans de l’ancien président Donald Trump ont pris d’assaut le siège de la Congrès américain Alors que le processus de certification des votes des élections du 3 novembre 2020, qui a donné à Joe Biden le vainqueur, se déroulait.

Dans le cadre de cette journée d’émeutes, nous passons en revue les films dans lesquels le Capitole des États-Unis a été détruit, selon le portail “Thewrap”.

10. «OLYMPUS A TOMBÉ»:

Interprétation: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

Directeur: Antoine Fuqua.

Gerad Butler est le protagoniste de cette histoire où il incarne un militaire des forces armées (Mike Banning) qui est désormais agent des services secrets qui protègent le président du pays, Benjamin Asher (Aaron Eckhart) et sa famille.

9. «SUPERMAN II»:

Distribution: Christopher Reeve, Gene Hackman, Terence Stamp, Ned Beatty, Sarah Douglas, Margot Kidder et Jack O’Halloran.

Directeur: Richard Lester.

Superman II est un film de super-héros de 1980 réalisé par Richard Lester et écrit par Mario Puzo et David et Leslie Newman, basé sur le personnage de DC Comics Superman. C’est la suite du film Superman de 1978.

8. «ATTAQUES MARS!»:

Interprétation: Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Annette Bening, Danny DeVito, Sarah Jessica Parker, Martin Short, Natalie Portman, Rod Steiger, Michael J.Fox, Jim Brown, Jack Black, Christina Applegate.

Direct: Tim Burton.

Attaques de Mars! (intitulé de la même manière en Espagne et Martiens pour attaquer! en Amérique latine) est un film américain de comédie et de science-fiction sorti en 1996, réalisé par Tim Burton. L’histoire est basée sur la série de cartes à collectionner Mars Attacks de la marque Topps, lancée pour la première fois en 1962.

7. “GI JOE: LA CONTRE-ATTAQUE”:

Distribution: Channing Tatum, Arnold Vosloo, Ray Park, Jonathan Pryce et Byung-hun Lee.

Direction: Jon Chu.

GI Joe: Représailles (GI Joe: La contre-attaque en Amérique latine, et GI Joe: La vengeance en Espagne) est un film de science-fiction-action américain sorti en 2013 et réalisé par Jon Chu, basé sur le jouet Hasbro, la bande dessinée et la série animée. C’est une suite de GI Joe: Rise of Cobra. Il a été écrit par les écrivains de Zombieland Rhett Reese et Paul Wernick.

6. “DERNIER DEMAIN”:

Distribution: par Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm, Emmy Rossum et Sela Ward.

Directeur: Roland Emmerich.

Il s’agit d’un film américain de science-fiction sur le climat de 2004 réalisé, coproduit et co-écrit par Roland Emmerich. Basé sur le livre de 1999 The Coming Global Superstorm par Art Bell et Whitley Strieber. Il représente des effets climatiques catastrophiques suite à l’interruption de la circulation de l’océan Atlantique Nord dans une série d’événements climatiques extrêmes qui marquent le début du refroidissement global et conduisent à une nouvelle ère glaciaire.

5. “TRANSFORMATEURS: LE NOIR DE LA LUNE”:

Acteurs: Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Kevin Dunn, Julie White, Jess Harnell, Hugo Weaving et Charlie Adler.

Réalisation: Michael Bay.

Il s’agit d’un film d’action de science-fiction américain de 2011 réalisé par Michael Bay, avec Steven Spielberg en tant que producteur exécutif. Il s’agit de la suite de Transformers: Revenge of the Fallen de 2009, qui se déroule trois ans après son prédécesseur et est le troisième (et à l’origine le dernier) volet de la série d’action en direct Transformers.

4. “JOUR DE L’INDÉPENDANCE”:

Interprétation: Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Margaret Colin, Randy Quaid.

Directeur: Roland Emmerich

C’est l’un des films les plus rentables de l’histoire, c’était le plus gros succès lors de sa première en 1996; a remporté un Academy Award pour les meilleurs effets visuels ainsi qu’un Saturn pour le meilleur film de science-fiction de 1996.

3. “LA COURSE DE LOGAN”:

Interprétation: Michael York, Richard Jordan, Jenny Agutter et Peter Ustinov.

Directeur: Michael Anderson.

Il s’agit d’un film de science-fiction américain de 1976 basé sur le roman dystopique du même nom écrit par William F. Nolan et George Clayton Johnson. Elle a remporté l’Oscar des meilleurs effets visuels en 1976; et candidat à la meilleure direction artistique et à la meilleure photographie.

2. «JONAH HEX»:

Interprétation: Josh Brolin, Megan Fox, John Malkovich et Michael Fassbender

Directeur: Jimmy Hayward.

Produit par Legendary Pictures, Mad Chance Productions d’Andrew Lazar et Weed Road Pictures d’Akiva Goldsman, le film est sorti le 18 juin 2010 par Warner Bros Pictures et a été un échec critique et commercial majeur, ne rapportant que 10 millions de dollars contre un Budget de 47 millions de dollars.

1. «2012»:

Interprétation: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Thandie Newton, Liam James.

Directeur: Roland Emmerich.

2012 est une catastrophe américaine et un film de science-fiction réalisé en 2009 par Roland Emmerich et avec John Cusack. Il se concentre sur les conséquences catastrophiques qui se seraient produites en 2012, en raison de la fin du calendrier maya.