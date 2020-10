Mis à jour le 30/10/2020 à 10:08 AM

le Le jour des morts C’est l’une des festivités les plus importantes de la culture mexicaine et est célébrée les 1er et 2 novembre de chaque année pour honorer ceux qui sont déjà décédés. La célébration est pleine de couleurs et de traditions, où un autel est fait pour les morts composé de diverses offrandes.

REGARDEZ ICI: Natalia Lafourcade et d’autres artistes offriront un concert en ligne gratuit pour le Jour des Morts

Une bonne façon de célébrer Le jour des morts c’est en regardant de grands succès de films qui commémorent cette date. Restez à la maison et profitez de films et de courts métrages avec votre famille, vos amis et vos proches. Voici une liste des meilleures productions sur ce sujet, selon «Matadornetwork».

“Día de Muertos” est un film mexicain réalisé par le réalisateur Carlos Gutiérrez avec la coproduction de Grupo Chespirito (Photo: Facebook / Grupo Chespirito)

NOIX DE COCO: Le film Pixar qui a été créé en 2017 nous a montré l’histoire de “ Mama Coco ” et de son petit-fils Miguel, un garçon de douze ans qui est accidentellement transporté dans le monde des morts, où il cherche à trouver son arrière-arrière-grand-père musicien décédé et ainsi de pouvoir rentrer dans sa famille du vivant et lui faire lever l’interdiction qu’elle impose à ses membres de jouer de la musique. La célébration mexicaine du jour des morts a été la principale source d’inspiration lors de la préparation du scénario.

LA LÉGENDE DE NAHUALA: Il s’agit du quatrième long métrage d’animation produit au Mexique et son réalisateur était Ricardo Arnaiz. Cette production a été créée avec des techniques d’animation et raconte les aventures d’un garçon qui vit à Puebla et doit faire face à l’une de ses plus grandes peurs: la présence d’un Nahuala qui vole d’autres nourrissons pour prendre leurs âmes. L’histoire se situe en 1807 et est basée sur le jour des morts.

LE JOUR DES MORTS: Le film mexicain est basé sur les traditions des 1er et 2 novembre et a été réalisé par le réalisateur Carlos Gutiérrez avec la coproduction de Grupo Chespirito. L’histoire suit la vie de Salma, qui essaie de communiquer avec ses parents dans l’au-delà à travers une offrande, mais en chemin, elle rencontrera d’anciens secrets qui changeront toutes ses perspectives.

REGARDEZ ICI: Jour des morts: histoire et origine du nahual et son lien avec la célébration mexicaine

MACARIO: C’est un film mexicain de 1960, réalisé par Roberto Gavaldón. Il traite de la relation entre le macario indigène (Ignacio López Tarso) et la mort (Enrique Lucero). Il se déroule à l’époque de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne au XVIIIe siècle, à la veille du jour des morts. Elle a remporté de nombreux prix, pour ses valeurs de production. En 2020, il a eu 60 ans après sa création et il a également été fabriqué en couleur.

MACLOVIA: Il s’agit d’un film dramatique romantique mexicain sorti en 1948, réalisé par Emilio Fernández et mettant en vedette María Félix et Pedro Armendáriz. Maclovia raconte l’histoire d’un couple qui ne peut pas consacrer son amour pour les différences sociales qui existent entre eux. Dans le film, la tradition Purépecha de la Nuit des Morts est décrite en détail.

SPECTRE: Il est sorti en 2015 et est le vingt-quatrième film de James Bond produit par Eon Productions. Il a présenté Daniel Craig dans sa quatrième performance en tant que James Bond et Christoph Waltz en tant que Franz Oberhauser, l’antagoniste du film. Bien que l’histoire n’ait rien à voir avec la tradition mexicaine, son influence sur les célébrations modernes de la Journée des morts doit être reconnue. Le défilé présenté dans la bande a donné lieu au défilé que Mexico a organisé pendant cinq ans et qui est en train de s’établir comme l’une des nouvelles traditions de ces dates.

“Macario” est un film mexicain de 1960, réalisé par Roberto Gavaldón. (Photo: Pelidelasemana / Instagram)