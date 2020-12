le Manchester United a été éliminé de la Ligue des champions lors du premier échange. La difficile défaite 3-2 contre le RB Leipzig le laisse hors de la boîte, un nouvel échec européen pour l’équipe désormais dirigée par Solskjaer, dans laquelle de nombreux noms propres sont soulignés. L’un d’eux est sans aucun doute celui de David De Gea, qui est de retour au centre de la cible.

Le gardien espagnol reçoit beaucoup de critiques dans les dernières heures après le match contre l’équipe allemande, notamment pour son faux départ sur le troisième but, le travail de Kluivert, cela a finalement été la clé pour RB Leipzig de remporter la victoire et de laisser United sur le bord de la route. La légende des Diables rouges Paul Scholes a été l’un de ceux qui ont inculpé De Gea à la télévision.

Critique féroce en Angleterre

«De Gea devient petit ici. Vous avez peur de vous blesser. Ce centre ne doit pas traverser la zone comme il l’a fait. En tant que gardien de but, vous devez sortir et devenir aussi grand que possible. Vous pouvez être touché ou blessé, mais il décide de vous tourner le dos. Maintenant, il est petit, ce qui est criminel pour un gardien de but aussi expérimenté que lui », a-t-il commenté sur BT Sports.

Une autre voix faisant autorité comme Fabio Capello a évoqué sa performance à la télévision italienne, indiquant clairement qu’il blâme directement De Gea pour l’élimination de l’équipe britannique en phase de groupes de la Ligue des champions: «Si Manchester United est absent, c’est à cause de De Gea. Son départ de l’action Kluivert était terrible et inacceptable ».

Le problème, c’est que ce n’est pas quelque chose de spécifique. Le but espagnol est signalé et remis en cause depuis longtemps, tant à Manchester United qu’en équipe nationale espagnole, et des performances comme ce mardi n’aident pas De Gea à reprendre cette confiance perdue.