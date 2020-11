Moins de 24 heures après avoir annoncé le départ de Domènec Torrent, Flamengo a confirmé Rogério Ceni en tant que nouveau manager du club.

Le candidat préféré était auparavant en charge de Fortaleza où il a réussi 81 victoires, 33 nuls et 39 défaites et est considéré comme le plus grand manager de l’histoire du club.

🧤 ⚽️ Que se passe-t-il lorsque le gardien de but le plus performant de l’histoire et le club avec le plus de supporters dans un pays au monde se réunissent? Nous avons hâte de voir 👀 👏 Félicitations à Rogerio Ceni pour devenir le nouveau coach de @Flamengo ❤️🖤 pic.twitter.com/DMbTfXYd5y – FIFA.com (@FIFAcom) 10 novembre 2020

Lors de sa première conférence de presse officielle avec Flamengo, l’ancien gardien de but a révélé qu’il avait contacté Zico pour lui demander la permission d’occuper ce poste.

“Pour moi, c’est un jour très spécial dans ma vie … et aujourd’hui j’ai appelé Zico pour demander la permission et maintenant je l’ai, donc je me sens à l’aise ici.”

En ce qui concerne les buts, la Ceni a exprimé son intention de reconstruire l’attaque de l’équipe pour qu’elle soit “la plus offensive possible” tout en trouvant des moyens de “tirer le meilleur parti de l’athlète”.

Ou premier contact du technicien Rogério Ceni comme une ligne noire coulée! 👊🔴⚫️ # CeniÉDoMengão #VamosFlamengo 📸: Alexandre Vidal / CRF pic.twitter.com/dpNDhnNFBg – Flamengo (@Flamengo) 10 novembre 2020

La Ceni a amené avec lui l’entraîneur physique Danilo Augusto et son assistant Charles Hembert et a tenu sa première séance d’entraînement mercredi.

Son premier match aux commandes sera contre São Paulo le 11 novembre en quart de finale de la Copa do Brasil.