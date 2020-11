Après la deuxième défaite embarrassante consécutive de Flamengo en championnat, une raclée 4-0 à l’Atlético Mineiro, le conseil d’administration rubro-nègre a décidé que c’était assez.

Lundi, le club a annoncé le limogeage du manager Domènec Torrent, moins de quatre mois après l’arrivée de l’ancien assistant de Pep Guardiola pour remplacer Jorge Jesus, parti pour rejoindre Benfica.

O Clube de Regatas do Flamengo informe que Domènec Torrent et sa commission technique ne commande pas le temps le plus ou le plus principal du club. L’activité de l’équipe principale de la prochaine Terça-Feira (10) sera dirigée par Maurício Souza. #CRF – Flamengo (@Flamengo) 9 novembre 2020

Le noyau principal du personnel d’entraîneurs de Torrent a également été limogé immédiatement. Le club sera dirigé par Maurício Souza, qui a également géré par intérim pendant le championnat Carioca 2020 alors que l’équipe première était en vacances après sa dernière manche de la Coupe du monde des clubs.

Le gardien légendaire Rogério Ceni, qui dirige actuellement Fortaleza, est actuellement le favori pour décrocher le poste bien qu’il ait affirmé plus tôt dans l’année qu’il ne quitterait pas Fortaleza en 2020.

Au cours de la course de Torrent, l’ancien patron du NYCFC était sur la touche pendant 26 matchs, compilant un record de 15 victoires, cinq nuls et six défaites.