Mis à jour le 17/05/2017 à 11h17

Flamengo contre. San Lorenzo VIVRE: les deux équipes affronteront mercredi un match clé pour les deux dans le but de se qualifier pour les huitièmes de finale du Coupe Libertadores, pour la dernière date du groupe 4 du tournoi. Dans une conclusion passionnante, les quatre équipes qui composent le groupe de la mort atteignent le dernier jour avec des possibilités de qualification. Flamengo C’est le leader avec 9 points, suivi de San Lorenzo et du Brésilien Atlético Paranaense avec 7 (l’Argentin a une meilleure différence de buts, avec -1 contre -2), tandis que l’Universidad Católica de Chile termine avec 5.

Horaires dans le monde Pays Heure Pérou 19h45 Espagne 14h45 Mexique 19h45 Colombie 19h45 Equateur 19h45 Chili 21h45 Argentine 21h45 Brésil 21h45 Los Angeles (USA ) 17h45 New York (USA) 20h45 Venezuela 20h45

Un tirage au sort atteindra Flamengo se qualifier, mais on ne peut pas lui faire confiance car une défaite l’obligera à attendre le résultat du croisement entre Paranaense et La Católica, tandis que San Lorenzo assurera le classement avec une victoire, mais pourrait également avancer avec un match nul si l’autre match de la le groupe finit par être égal. Le ‘Cyclone’ arrive revitalisé à ce carrefour du tout ou rien, après avoir contourné une élimination précoce en ajoutant juste un point en trois matches, mais récupéré avec des victoires sur l’Universidad Católica (2-1) et Paranaense (3-0), Allez au duel avec lui Flamengo avide de vengeance après le retentissant 0-4 qu’il a subi il y a quelques mois au Maracana. L’équipe de l’entraîneur Diego Aguirre reste également dans la lutte pour le titre du championnat local, située à la deuxième place à trois points du leader Boca, après avoir battu son rival classique Huracán (1-0) samedi dernier. “Nous savons que Flamengo Ils seront un adversaire coriace, mais nous sommes convaincus d’atteindre l’objectif des huitièmes de finale. Le match le plus important est toujours celui qui nous attend. Nous sommes clairs sur la façon dont nous devons le jouer. Flamengo a des joueurs de grande taille physique, avec un bon jeu aérien, mais nous devons trouver un moyen de les violer », a analysé l’attaquant Nicolás Blandi. De votre côté, Flamengo Il a déjà atterri à Buenos Aires après le nul 1-1 lors de la première du ‘Brasileirao’ contre l’Atlético Mineiro. L’équipe de Rio de Janeiro a voyagé pour cet engagement avec plusieurs pertes, parmi lesquelles Diego et le défenseur argentin Alejandro Donatti, tous deux en raison d’une blessure, tandis que l’arrière latéral Para est suspendu en raison de l’accumulation d’avertissements. “San Lorenzo s’est remis d’une situation très difficile, ils ont terminé derniers au premier tour et aujourd’hui ils peuvent même se qualifier à la première place”, a admis l’entraîneur de l’équipe de Rio de Janeiro, Zé Ricardo. Selon DT, San Lorenzo C’est «différent de ce que c’était au Maracana. Nous savons que c’est une équipe très forte et rapide, avec trois organisateurs de matchs tels que Ortigoza, Mussis et Belluschi, et qu’ils jouent devant Cerutti, Blandi et Botta, avec rapidité et qualité technique », a-t-il complété. San Lorenzo c. Flamengo: alignements probables San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas; Franco Mussis, Néstor Ortigoza, Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi, Rubén Botta; Nicolás Blandi: DT: Diego Aguirre. Flamengo: Muralha; Rodinei, Rafael Vaz, Rever, Miguel Trauco; Márcio Araújo, Rómulo, William Arao, Matheus Sávio; Paolo Guerrero et Everton. DT: Zé Ricardo.