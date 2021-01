Disney + a dévoilé aujourd’hui la bande-annonce et l’affiche officielles «Flora and Ulysses», la nouvelle comédie et aventure de Disney, basée sur le livre «Flora and Ulysses: The Enlightened Adventures» de Kate DiCamillo, lauréate du prix Newberry.

Le nouveau film, qui Il sera disponible à partir du 19 février pour toute l’Amérique latine exclusivement sur la plateforme de streaming, tourne autour de Flora, une fan de bande dessinée cynique de 10 ans dont les parents se sont récemment séparés.

Après avoir sauvé un écureuil nommé Ulysse, Flora est surprise de découvrir qu’Ulysses possède des pouvoirs de super-héros uniques. qui les emmènent dans une aventure amusante, pleine de complications, qui changera à jamais la vie de Flora et son point de vue.

Étoiles “Flora y Ulises” Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Anna Deavere Smith, Danny Pudi, Benjamin Evans Ainsworth, Janeane Garofolo et Kate McCucci. Le film est réalisé par Lena Khan et produit par Gil Netter,

Brad Copeland était en charge du scénario tandis que Katterli Frauenfelder et James Powers étaient les producteurs exécutifs de ce film qui est le premier film original de Disney + de cette année 2021.

“Flora y Ulises” sera disponible à partir du 19 février pour toute l’Amérique latine sur Dinsy +. (Photo: Disney)

