FOGGIA. Cet après-midi, la Cour nationale fédérale a donné de bonnes nouvelles aux fans de Foggia, surtout, et potentiellement aussi à ceux des Bisceglie. Les deux clubs des Pouilles pourraient en effet exploiter les sanctions infligées à Bitonto et Picerno, tous deux relégués pour le combiné de la saison 2018/19, mais la situation reste confuse et il faudra comprendre les critères pour éventuellement sélectionner le club qui prendra la place des Lucaniens en C ( Les cas ne sont pas bien précisés, et attention aux éventuelles pénalités des années précédentes, sans oublier qu’en cas d’implication du classement, Pianese et Rende espéraient aussi).

LES DERNIERS À LA MAISON ROUGE ET NOIRE

En attendant l’appel, prévu pour le 7 septembre, les satanels ont commencé ce matin des tests médicaux et cliniques pour leurs membres selon protocole national anti-Covid. Les membres seront suivis par des gestionnaires, des physiothérapeutes et des employés d’entrepôt; dans une moindre mesure donc, tous les autres membres du personnel qui, de diverses manières, seront en contact avec l’équipe. Une fois le processus terminé et les résultats des tests appris, le groupe passera à celui de Trevi dans le Latium, où les Rossoneri joueront le camp d’entraînement de pré-saison 2020/21 sur le gazon de l’installation sportive municipale sous les ordres du nouvel entraîneur Eziolino Capuano. Certains joueurs seront ajoutés au groupe suivant et resteront sous observation par le staff technique.

Au dessous de, la liste de ceux appelés:

BAGUES Cristian

CADILI Andrea

DI MASI Manlio (2000)

DI STASIO Davide (2001)

PAR JENNO Roberto

EL OUAZNI Badr Eddin

FUMAGALLI Ermanno

Cher Federico

NDIAYE Mbaba (2000)

SAUVEGARDER Stefano

Exultation Foggia et fans ph Calcio Foggia 1920