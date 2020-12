L’année la plus difficile dont cette génération se souvienne a reçu un Noël, pour tout le monde, différent et difficile, comme l’était toute l’année 2020 qui, heureusement, est déjà révolue. Il coronavirus causé et continue de faire des ravages, mais la veille de Noël sera toujours une cause de pause, même parmi les plus grands malheurs, comme cela s’est produit il y a 105 ans, lorsqu’un match de football était la raison parfaite pour une trêve au milieu d’un autre des plus terribles Chapitres de l’humanité: Première Guerre mondiale

Trêve à Noël

Le 24 décembre 1914, au milieu d’une lutte qui ferait dix millions de morts, plus de 20 millions de blessés et près de huit millions de disparus, le football et cette confiance naïve appelée foi, ont pu arrêter l’une des batailles les plus sanglantes. 20ième siècle.

C’est arrivé en Belgique, à Ypres. Un moment aussi inattendu et improvisé que miraculeux à l’époque. La légende raconte que les Allemands et les Anglais ont arrêté le feu et ont échangé des armes contre des chants de Noël et une boule de football. Une trêve en entier Noël grâce à un «pichanga». Le résultat était de 3 à 2 en faveur des Allemands. Mais le résultat était le moindre.

Les historiens n’ont pas été en mesure de déterminer dans quelle mesure ce récit est vrai. Cependant, en 2012, une lettre d’un soldat britannique à son frère a rendu compte de cet événement. Il s’agit du lieutenant nommé Zehmisch, qui aurait commencé l’armistice avec la traditionnelle salutation de «Joyeux Noël». L’initiative a eu la réponse attendue du côté opposé.

Recréation de l’un des jeux qui ont eu lieu lors de la trêve de Noël.

«Un Anglais est sorti de sa tranchée les mains en l’air, coiffé d’un chapeau plein de cigarettes et sans armes. Ce jour-là, il n’y a pas eu de coups de feu. C’était une journée historique parce que lorsque j’ai rencontré votre officier, nous avons organisé un armistice de 48 heures. Des centaines de soldats des deux côtés se sont rencontrés et ont échangé des salutations et des cadeaux », raconte l’histoire.

Mais le plus intéressant est venu plus tard. L’un des soldats aurait reçu un ballon en cadeau, et bien sûr, la première chose qu’il a faite a été de le rendre utile et donc tous les autres se sont joints, courant après le ballon, qui a servi de drapeau blanc et a changé la désolation en espoir. Au moins maintenant, au moins à Noël.

En 1968, il y eut un témoignage des quelques survivants de cet épisode, Johannes Niemann, qui raconta son expérience à la «BBC»: «Nous, soldats saxons et écossais, avons passé la journée à l’extérieur des tranchées le jour de Noël. Nous parlons et échangeons des souvenirs, chassons le cerf et jouons au football. Soudain, un Tommie (soldat britannique) a sorti un ballon et a commencé à le frapper, ce qui a conduit à un match », se souvient-il.

Les soldats ont dû retirer des cadavres et des projectiles du terrain et ont improvisé les buts avec des casquettes et des vestes. Même si même ainsi, la rencontre n’a pas été des plus agréables, a déclaré Niemann, car “le sol était gelé”.

Beaucoup d’histoires et d’hommages différents ont été faits autour de cette trêve de Noël qui, comme une autre histoire de la veille de Noël, a pris fin. Un pitoyable. Eh bien, le bruit des canons a de nouveau battu celui des cris de but, le conflit a continué pendant encore trois ans, et il n’y avait aucun pouvoir – pas même celui de la balle – pour arrêter la plus grande barbarie humaine.

Reconnaissance

Bien qu’il existe plusieurs histoires qui expliquent la trêve de Noël, la vérité semble être qu’il y avait du football dans différents domaines. En fait, un total de 29 cas distincts dans lesquels la balle a roulé dans le conflit ont été identifiés, selon une publication récente, bien que peu de détails soient fournis.

Même ainsi, le UEFALe 17 décembre 2014, à Ypres, en Belgique, elle a commémoré le centenaire de la trêve de Noël et un monument a été érigé sur le même site où un match de football improvisé a été joué.

“La cérémonie de commémoration doit rendre hommage aux soldats qui, il y a un siècle, ont exprimé leur humanité dans un match de football en écrivant un chapitre dans la construction de l’unité européenne et qui sont un exemple à suivre par les jeunes générations d’aujourd’hui”, a déclaré le président de l’UEFA de l’époque, Michel Platini.

(Photo: UEFA)

