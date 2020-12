De ces histoires qui transcendent le temps et dont on se souvient encore plus avec le temps. Aujourd’hui, cela semble plus improbable, mais une fois que les matchs de football officiels ont été disputés au milieu de Noël. En Angleterre, par exemple, avant le première ligue Comme nous le savons, un événement très particulier s’est produit en décembre 1937, où la météo a joué un tour sur un gardien de but.

La veille de Noël cette année-là, la Grande-Bretagne s’est réveillée dans un épais brouillard et de nombreux matches ont dû être annulés. Sauf pour celui qui a opposé Chelsea à Charlton Athletic à Stamford Bridge. Malgré les conditions terribles offertes par la météo, la première mi-temps a fini par être égale à un but.

Cependant, pour la seconde période, il a été convenu que le match ne pouvait pas continuer, car la brume de Londres a commencé à s’aggraver et rien n’a été vu. Ainsi, tous ont convenu de ne pas continuer le match, malgré le fait que les joueurs se trouvaient déjà sur le terrain de jeu.

Tous se sont retirés, sauf un, le gardien de but de Charlton Sam Bartram, qui ne pouvait même pas voir les tribunes. De plus, il ne pouvait pas voir quand ses coéquipiers attaquaient. Ils ne sont réapparus que lorsque Chelsea a attaqué.

Un policier a dû lui signaler que le match avait été suspendu.

“Les garçons doivent battre ces garçons”, a déclaré le gardien à un moment donné, alors que 15 minutes après le début de la seconde période s’étaient déjà écoulées! et il ne savait rien de ses compagnons.

«À chaque fois, j’ai vu de moins en moins de joueurs. J’étais sûr que nous avions dominé le match mais il me semblait évident que nous n’avions pas marqué de but, car mes coéquipiers seraient revenus à leurs positions défensives et j’en aurais vu certains. Il n’y avait pas non plus de cris de fête », a écrit Bartram dans son autobiographie.

Et donc le gardien de but l’a passé pendant plusieurs minutes. Sans bouger de son arc et sans savoir ce qui se passait. Il était seulement clair qu’il devait continuer là-bas parce qu’il pensait que le jeu était toujours en cours.

Jusqu’à ce qu’un policier se présente. “Que faites-vous encore ici?”, A demandé l’officier, perplexe, au gardien de but de Charlton. «Ils ont arrêté le match il y a une quinzaine de minutes! Le stade est complètement vide! “

Sam Bartram est retourné au vestiaire. Là, il trouva tous ses compagnons déjà changés et «morts» en riant à cause de ce qui s’était passé. Même s’il y a quelque chose pour reconnaître le joueur avec le plus de matchs (623) avec Charlton, c’est qu’il n’est jamais parti.

Reçoit notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme le fait toujours Depor.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE