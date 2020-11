Dans “The Artist”, Oscar Wilde nous présente un sculpteur déterminé à créer une sculpture en bronze mais, le bronze ayant disparu et introuvable nulle part dans le monde, il n’a d’autre choix que de couler sa dernière statue et d’utiliser le bronze pour sculpter son nouveau travail. «Chitos de Hierro y Cromo» utilise le même remède que l’artiste dans l’histoire de Wilde et, semaine après semaine, il livre les performances de centaines d’artistes vivant dans les archives TVE au feu et, à partir de ces morceaux fondus, crée un nouveau travail.

L’artiste de Wilde a coulé sa statue «La douleur qui dure pour toujours» et avec du bronze il a sculpté «Le plaisir qui s’installe pour un instant». Virginia Díaz, présentatrice de «Cachitos de Hierro y Cromo», fond dans le chapitre dédié au kakaroké avec une élégance inégalée les anciennes performances de Raphael, Las Grecas, Rumba Tres, Luz Casal, Juanito Valderrama, Los Panchos, Loquillo et los Trogloditas, Raffaella Carrá, Antonio Molina, Domenico Modugno, Serrat et Camilo Sesto et, avec l’aide de quelques grands scénaristes et sous-titres à la hauteur des meilleures phrases d’Homer Simpson, sculpte un programme capable d’unir devant la télévision quelle heure et Netflix s’est désunie. Car voir le jeune Serrat chanter en noir et blanc “Je suis né en Méditerranée” unit beaucoup, mais lire dans un sous-titre que “des années plus tard, le ministre italien Salvini interpréterait une nouvelle version: Nazi en Méditerranée” fait fondre le public en un four dans lequel le plaisir repose un instant et la douleur dure pour toujours.

Cela fait-il longtemps que vous n’avez pas regardé un vieux match de football en noir et blanc à la télévision, c’est-à-dire un match de football de fer et de chrome? Je le recommande.

Voulez-vous vous débarrasser du souvenir du match Valence-Real Madrid de la veille, ce match détruit par le coup de très longues interruptions dans lequel l’heureux VAR scrutait si le talon de je ne sais pas qui était en place ou non?

Voulez-vous récupérer un temps de football où les erreurs ont servi à remplir de nombreuses heures de discussions le lendemain et à nourrir une presse sportive fascinante dans ses performances amusantes et ses biais?

Voulez-vous, même pour un moment et pour le bon vieux temps, revenir à une époque où il y avait des jeux dans la zone qui n’étaient pas des pénalités et où un joueur pouvait être “en ligne” sans tomber hors-jeu pour faute d’un millimètre révélateur? Voulez-vous vous souvenir d’un moment où nous recherchions la justice sociale, politique, économique ou culturelle sans se soucier de la justice sportive (que ce soit une sanction ou non, si l’attaquant était hors-jeu ou non, si c’était la main ou non, si un tacle dur mérite le carton rouge ou simplement le carton jaune) au-delà de la durée d’un café au bar? Eh bien, récupérez, revenez, rappelez-vous que le football de fer et de chrome sans VAR, sans interminables minutes gaspillées à la poubelle pendant que quelqu’un dans une pièce pleine d’écrans effectue une biopsie en un seul jeu et sans avoir à attendre pour célébrer un but que Sa Majesté le VAR nous dit que le talon ou la frange du devant étaient en place

Qui n’a jamais chanté un petit morceau de fer et de chrome sous la douche? La raison nous trahit toujours et domine le cœur. Vivre comme ça, c’est mourir d’amour. Mélancolie du football.