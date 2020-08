Verrons-nous des matchs de football universitaire en 2020?

La saison de football universitaire devrait débuter la semaine prochaine et 76 écoles FBS devraient y participer au cours des 14 prochaines semaines.

PLUS: Comparaison de l’AP présaison, sondages des entraîneurs

Le calendrier a une sensation très différente avec l’absence de 54 écoles FBS en raison de problèmes de COVID-19 – y compris des équipes des Big Ten, Pac-12, MAC et Mountain West – mais la saison est lancée pour le moment.

Chaque semaine du calendrier comporte une poignée de grands jeux – et une raison d’encercler le calendrier.

Meilleurs jeux universitaires de 2020 par semaine

Semaine 1: BYU à la Marine (7 septembre)

Ce week-end est généralement rempli de matchs fantastiques sans conférence, mais le premier week-end ne proposera que 10 matchs impliquant des écoles FBS. L’État de l’Arkansas à Memphis pourrait bénéficier du traitement aux heures de grande écoute samedi, mais le match de la fête du Travail entre les Cougars et les aspirants de navire est le meilleur pari. C’est l’un de ces jeux de styles contrastés qui pourraient conduire à une fusillade.

Autres: État de l’Arkansas à Memphis

Semaine 2: SMU au TCU (12 septembre)

Plusieurs matchs de rivalité ont été annulés cette saison, mais au moins nous obtenons la «Bataille de la poêle de fer». SMU a remporté 10 matchs l’année dernière et retourne le quart-arrière senior Shane Buechele, et le demi-offensif cinq étoiles Zachary Evans fera ses débuts. SMU a remporté un thriller 41-38 la saison dernière et n’a pas battu les Horned Frogs au cours des saisons consécutives depuis 1992-93.

Autres: UAB à Miami (10 septembre), Clemson à Wake Forest, Duke à Notre Dame

Semaine 3: Virginia à Virginia Tech (19 septembre)

C’est un autre jeu de rivalité qui a été poussé dans le calendrier, mais c’est important pour les deux équipes s’ils veulent s’accrocher dans la course de l’ACC – qui n’aura pas de divisions en 2020. Les Cavaliers ont brisé une séquence de 15 défaites contre les Hokies la saison dernière. . Virginie n’a pas gagné à Blacksburg, cependant, depuis 1998. Y a-t-il plus de pression sur Justin Fuente ici?

Autres: Miami à Louisville, UCF à Georgia Tech

Semaine 4: État du Mississippi à LSU (26 septembre)

On placerait normalement Florida State-Miami à cet endroit, mais c’est le week-end d’ouverture de la SEC, et le match le plus excitant du calendrier est facile à repérer. Mike Leach fera ses débuts avec Mississippi State, et ce sera à Death Valley contre les champions nationaux en titre. Nous voyons enfin comment ce style fonctionnera dans la SEC. Myles Brennan prend le relais au poste de quart-arrière des Tigers et fait face à l’impossible tâche de remplacer Joe Burrow.

Autres: État de Floride à Miami, État du Kansas à Oklahoma, Floride à Ole Miss

Semaine 5: Auburn en Géorgie (3 octobre)

Il s’agit d’un autre jeu de rivalité généralement fixé pour novembre, mais les enjeux seront élevés pour les deux équipes dans ce qui devrait être une confrontation parmi les 10 premiers. C’est le premier d’une dure séquence de trois matchs pour les Bulldogs (plus à ce sujet dans un instant), et une chance pour Auburn de voler une énorme victoire sur la route. Les Tigres n’ont plus gagné à Athènes depuis 2005.

Autres: Oklahoma à Iowa State, Texas A&M à Alabama

Semaine 6: Texas vs Oklahoma (10 octobre)

Il n’aura pas la Texas State Fair comme toile de fond, mais la rivalité de la rivière Rouge sera une énorme pièce du puzzle des éliminatoires de football universitaire. Spencer Rattler aura le temps de s’installer pour les Sooners. Sam Ehlinger, quant à lui, fera son cinquième départ (y compris le match de championnat Big 12 2018) contre l’Oklahoma.

Autres: Louisiane à Appalachian State (7 octobre), Miami à Clemson, Florida State à Notre Dame, Tennessee à Georgia, Alabama à Ole Miss

Semaine 7: Géorgie en Alabama (17 octobre)

Cela pourrait être le week-end où la SEC retire l’un de ces blockbusters et utilise LSU en Floride comme undercard. Ce sera un match parmi les cinq premiers, et cela marque le premier match des Bulldogs au Bryant-Denny Stadium depuis 2007. Les implications de la SEC et du CFP sont énormes, comme d’habitude, et le fait que l’entraîneur de longue date de l’Alabama, Scott Cochran, sera en Géorgie. la ligne de touche pour celui-ci ajoute une belle intrigue secondaire.

Autres: UCF à Memphis (16 octobre), LSU à Floride, Louisville à Notre Dame

Semaine 8: Alabama au Tennessee (24 octobre)

Ce sont des semaines consécutives pour l’Alabama sous les projecteurs, et pour une bonne raison. Jeremy Pruitt a le Tennessee à la hausse, et les Vols seront all-in avec l’espoir de briser une séquence de 13 défaites contre leur rival de longue date. Il se jouera le quatrième samedi d’octobre de cette année, mais c’est une opportunité au Neyland Stadium. Les six dernières réunions là-bas n’ont pas été serrées.

Autres: Notre Dame à Pitt, Géorgie au Kentucky, Auburn à Ole Miss

Semaine 9: Memphis à Cincinnati (31 octobre)

Nous pourrions aller à LSU-Auburn ici (et devrions probablement le faire), mais ce serait quatre semaines consécutives lorsque la SEC a le meilleur match de la ville. Le match entre les Tigers et les Bearcats a d’énormes implications pour l’AAC – et si le vainqueur est invaincu, cela pourrait générer des discussions sur les éliminatoires de la CFP.

Autres: LSU à Auburn, TCU à Baylor, Texas à Oklahoma State

Semaine 10: Clemson à Notre-Dame (7 novembre)

Oui, la Floride-Géorgie est également au programme, et cela décidera de la SEC Est. Mais nous avons déjà classé Clemson-Notre Dame comme le jeu potentiel de l’année, et c’était avant que les Irlandais ne rejoignent l’ACC en tant que membre à part entière d’un an en 2020. Si les Tigres sont n ° 1 – et ils devraient l’être – alors cela est l’un de ces endroits où les Irlandais auront l’occasion de faire une déclaration nationale à South Bend. Dommage que ce ne soit pas devant un stade plein.

Autres: Floride vs Géorgie, État de l’Oklahoma et l’État du Kansas

Semaine 11: Alabama à LSU (14 novembre)

Il sera difficile de dépasser le «Jeu ​​du siècle» de l’année dernière entre Burrow et Tua Tagovailoa, mais c’est sur Crimson Tide que l’auteur d’une réponse à Death Valley cette saison. C’est le match sur route le plus difficile du calendrier de l’Alabama, et le vainqueur ici aura probablement la mainmise sur la SEC West avant la publication du premier classement CFP le 17 novembre.

Autres: Miami à Virginia Tech, Texas A&M à Tennessee

Semaine 12: État de l’Oklahoma à Oklahoma (21 novembre)

Qui sait à quoi ressemblera Bedlam à ce stade, mais les Cowboys ont une chance d’être dans le mélange Big 12 avec une attaque chargée qui comprend Spencer Sanders, Chuba Hubbard et Tylan Wallace. L’entraîneur de l’Oklahoma State, Mike Gundy, a été au centre d’une intersaison controversée, et les Sooners ont une séquence de cinq victoires consécutives dans la série.

Autres: Cincinnati à l’UCF, Clemson à Florida State, Tennessee à Auburn

Semaine 13: Auburn en Alabama (28 novembre)

C’est le lieu traditionnel de la semaine de la rivalité, et l’Iron Bowl aura le feu des projecteurs sans match Michigan-Ohio State. Les Tigers ont remporté ce match l’année dernière, mais Nick Saban n’a jamais perdu ce match au cours des saisons consécutives.

Continuez cet apéritif du vendredi soir entre Notre-Dame et la Caroline du Nord. Cela pourrait déterminer qui participera au match de championnat de l’ACC.

Autres: Notre Dame en Caroline du Nord (27 novembre), LSU à Texas A&M, Mississippi State à Ole Miss

Semaine 14: Floride au Tennessee (5 décembre)

Cette rivalité traditionnelle de septembre a été repoussée sur le calendrier, et il pourrait être intéressant si l’une des équipes en a besoin pour se rendre à Atlanta pour le match de championnat de la SEC. Les Gators ont remporté les deux dernières rencontres de manière éclatante et ont remporté 14 des 15 derniers affrontements.

Autres: Clemson à Virginia Tech, Baylor à Oklahoma, Texas A&M à Auburn

Semaine 15: Armée contre Marine (12 décembre)

Gardez à l’esprit que certains matchs de championnat de conférence pourraient être joués ce week-end et auront des enjeux beaucoup plus importants, mais nous mettons l’Armée-Marine ici pour deux raisons. Premièrement, l’apparat du jeu de rivalité entre les académies de service américaines est sans égal. Deuxièmement, cela signifie que nous avons traversé toute la saison régulière. Ce serait quelque chose qui mérite d’être célébré.