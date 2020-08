Cruz Azul est le leader de Guard1anes 2020, mais il a déjà connu la défaite au concours. | Jam Media / .

Avec un effectif modeste, mais Querétaro a déjà frappé América et Cruz Azul. | Omar Martinez Martinez / .

Le plus jeune entraîneur du championnat a su profiter de ses élèves, à tel point qu’il a déjà frappé Croix Bleue et à Amérique, même si dans le football mexicain, tout peut arriver, puisqu’ils ont donné leur première victoire à la Atlas.

Le style des Queretanos n’est pas exactement offensif, mais ils ont su comment contre-attaquer de la meilleure façon, donc plus tard, cela peut donner plus de surprises.

León a succombé à La Maquina, mais pourrait se venger plus tard. | Jam Media / .

Les hommes de Nacho ont beaucoup de balle, ils cherchent toujours à sortir en jouant, à part avoir plusieurs footballeurs qui savent tirer à moyenne distance, l’intelligence de Luis Montes au milieu de terrain.

Ajouté à cela, pas pour rien les noms des Colombiens William Tesillo et Yairo Moreno, ainsi que le péruvien Pedro Aquino et le grenier Joel Campbell ils semblaient sortir dans d’importants clubs d’Europe et d’Amérique du Sud.

Sebastián Córdova et l’Uruguayen Federico Viñas sont des hommes de danger en Amérique. | Jam Media / .

Peu importe à quel point le hashtag est utilisé #Pou, la réalité est que les Eagles disposent également d’un puissant arsenal en attaque, c’est pourquoi ils ont pu rester invaincus jusqu’à la quatrième journée, en plus de Miguel Herrera C’est un stratège qui cherche toujours à aller pour tout et ne spécule pas, s’il doit mettre toute la viande sur le gril, il le fait.

Si quelque chose a représenté le club Coapa depuis l’arrivée de Piojo, c’est sa compétitivité, son esprit combatif et son style offensif, il ne faut donc pas faire confiance aux producteurs de ciment, car il y a plusieurs joueurs avec une grande explosivité et un bon traitement de balle comme les Colombiens Nicolas Benedetti, Roger Martinez et Andres Ibargüen, le Paraguayen Richard Sanchez, l’Uruguayen Federico Viñas et Sebastian Cordova.

Tigres a un style qui n’excite pas, mais ça marche. | JULIO CESAR AGUILAR / .

La tactique de Tuca avec l’UANL commence toujours par le bas, avec une défense solide et un milieu de terrain et un attaquant qui attendent toujours que le rival contre-attaque plus tard et bien qu’il ait de nombreux détracteurs, cela a toujours fonctionné pour le Brésilien, pas pour quelque chose est le stratège avec plus de titres de champion dans le football aztèque avec Ignacio Trelles.

Malgré un excellent gardien comme l’Argentin Nahuel Guzman et une défense en proie à des gens consciencieux comme Hugo Ayala, Luis Rodriguez et Jésus Dueñas, son grand potentiel dans l’attaque menée par les Français n’est pas négligé André-Pierre Gignac, qui à tout moment peut marquer, car il ne pardonne généralement pas grand-chose, à part il y a d’autres félins dangereux comme l’Uruguayen Leo Fernandez, le chilien Eduardo Vargas, le colombien Luis Quinones et Javier Aquino.

Rayados est l’actuel champion de Liga MX. | Jam Media / .

Le stratège argentin Antonio Mohamed Il n’est pas précisément caractérisé par un style simplement offensif, il commence également à équilibrer à partir de la partie la plus basse, il est également très doué pour déplacer ses pièces en fonction de l’évolution du jeu, pas en vain, il a trois titres de Ligue avec des sets différents.

Beaucoup peuvent désigner l’arc comme le point faible de La Pandilla, car Hugo Gonzalez a plusieurs détracteurs, mais dans le reste du domaine, il a des piliers comme Cesar Montes et l’Argentine Nico Sanchez sur la défensive, sur les côtés du Colombien Stefan médina et Jésus Gallardo, mais aussi une grande partie de son football est liée au milieu de terrain, puisque presque toutes les balles passent par les pieds du Paraguayen Celso ortíz et Carlos Rodriguez, mais il a aussi des disjoncteurs de réseau qui ne sont guère faux comme l’Argentin Rogelio Funes Mori et le caféiculteur Dorlan Pabón, qui peut rivaliser sans problème avec le modèle bleu.