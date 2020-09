Manchester City a commencé sa quête pour son troisième titre de Premier League en quatre ans avec une victoire 3-1 sur Wolverhampton Wanderers à Molineux lundi.

City s’est affirmé dès le départ et sa domination précoce a été révélée après 20 minutes lorsque Kevin de Bruyne a caché un penalty après avoir été maladroitement abattu par Romain Saiss, avant que l’équipe de Pep Guardiola ne double son avance 12 minutes plus tard, lorsqu’un mouvement de passe complexe a été terminé. off par Phil Foden. Les loups ont poussé en deuxième mi-temps et ils ont trouvé une voie de retour dans le match lorsque Raul Jimenez est rentré à la maison avec un centre de Daniel Podence après 78 minutes, mais City avait le dernier mot lorsque l’effort de Gabriel Jesus a renvoyé à la maison avec ce qui était pratiquement le dernier coup de pied du match .

Positifs

C’était une excellente performance d’un côté de la ville qui semblait désireux de faire une déclaration d’intention avant une autre inclinaison pour le titre. Il y a eu une injection supplémentaire de vitesse dans le mouvement du ballon depuis le milieu de terrain en visite, tandis que leur agression hors de la possession a étouffé une attaque des Wolves qui a eu du mal à s’imposer pendant de longues périodes.

Négatifs

Si nous sommes pointilleux, vous devez dire que le finaliste de la Premier League de l’année dernière a donné aux Wolves une ouverture de trop en seconde période qui a vu les hôtes échapper une série de chances qui ont abouti au but de Jimenez.

Note du manager sur 10

7 – Guardiola a modifié la forme de la colonne vertébrale de l’équipe pour créer une impasse au milieu de terrain pour une tenue de loups qui avait du mal à créer dans les zones centrales.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Ederson, 6 ans – Le gardien brésilien aurait pu faire une sieste en soirée dans son propre box de six mètres, tel était le manque de travail qu’il avait à faire en première mi-temps, mais il a eu un temps plus chargé en deuxième période.

DF Kyle Walker, 7 ans – Joué avec l’intensité de quelqu’un avec un point à prouver après son carton rouge pour l’Angleterre contre l’Islande plus tôt dans le mois, et le n ° 2 de Man City cherchait constamment à faire bouger les choses.

DF John Stones, 6 ans – Une première mi-temps calme pour le défenseur central, mais il s’est fait prendre par des balles consécutives au-dessus de la défense de la ville, ce qui aurait pu mener à des buts des Wolves une autre nuit.

DF Nathan Ake, 7 ans – Le débutant n’a pas eu peur de se mettre au travail et de faire savoir à Jimenez qu’il était là, et la signature estivale de Bournemouth avait l’air bien à la maison dans un maillot de la ville.

DF Benjamin Mendy, 7 ans – A pris une réservation de 35e minute pour faire trébucher Adama Traoré alors que l’ailier avait l’air de s’éloigner du Français, mais l’arrière gauche de la ville a gardé le danger des Wolves silencieux pendant de longues périodes.

Kevin de Bruyne a été excellent alors que Manchester City a démarré sa campagne de Premier League avec succès. .

MF Fernandinho, 6 ans – Le joueur de 35 ans a été plus efficace en possession qu’il ne l’était à cette occasion, mais le vétéran du milieu de terrain était toujours excellent défensivement et a aidé à maintenir une forme centrale solide.

MF Rodri, 7 ans – Une performance élégante au cœur du milieu de terrain, et l’ancien homme de l’Atletico Madrid a failli marquer un but étonnant à la fin de la première mi-temps avec une volée magnifiquement frappée qui a volé juste après le poteau. Ramassé un jaune tard.

MF Phil Foden, 7 ans – Sur place pour rentrer à la maison une réduction de Raheem Sterling juste après la demi-heure pour mettre City fermement en contrôle, et le jeune commence à faire preuve de fanfaronnade alors qu’il vaquait à ses affaires.

MF Kevin de Bruyne, 8 ans – A forcé un arrêt confortable de Rui Patricio avec un coup franc à longue portée dès le début, mais le buteur des Wolves n’avait aucune chance contre l’excellent penalty de l’international belge à la 20e minute. Il est ensuite devenu fournisseur partiel pour le deuxième de City avec un joli laissez-passer pour Sterling peu de temps après.

MF Raheem Sterling, 7 ans – A montré de superbes accélérations pour se placer derrière la ligne arrière des Wolves, avant de retirer le ballon de manière désintéressée pour que Foden fasse passer City 2-0. Remplacé par Ferran Torres après 81 minutes.

FW Gabriel Jesus, 6 ans – A choisi un jaune assez bon marché pour en laisser un sur le défenseur central des Wolves Conor Coady en première mi-temps, mais le Brésilien s’est battu et méritait une part de chance lorsque son tir dévié a été ramené à la maison à la mort.

Substituts

MF Ferran Torres, N / R – Impossible de vraiment entrer dans le jeu dans les phases finales.