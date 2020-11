Chelsea s’est hissé au sommet du classement de la Premier League après une victoire convaincante 2-0 contre Newcastle United samedi après-midi. Les visiteurs ont pris les devants après seulement 10 minutes, quand le défenseur de Newcastle Federico Fernandez a maladroitement transformé le centre de Mason Mount en son propre filet. Chelsea a continué à dominer les débats et a finalement doublé son avance à l’heure, avec Tammy Abraham finissant intelligemment une contre-attaque bien travaillée.

Les Blues occupent désormais la première place, à égalité de points avec Leicester City, qui affrontera Liverpool demain soir.

– Rapport: Chelsea passe au sommet après avoir battu Newcastle

Positifs

En ce qui concerne les coups de pied arrêtés, Chelsea avait l’air particulièrement dangereux. Leur premier but, en fait, est venu directement d’un corner rapidement pris. Plus tard dans le match, Kurt Zouma a raté une tête sur un autre corner bien pris.

En outre, le côté extérieur a également menacé massivement en transition, avec les goûts de Mount et Timo Werner causant toutes sortes de problèmes dans le canal gauche. Si l’attaquant allemand avait été un peu plus clinique, la victoire aurait déjà été scellée en première période.

Négatifs

La première moitié de jeu était parfois si facile pour Chelsea que le match ressemblait presque à un match d’entraînement. Cela a semblé engendrer une certaine complaisance au sein du XI des Bleus car en deuxième période, Newcastle a grandi en confiance et a presque retrouvé son niveau. Cependant, l’équipe de Frank Lampard n’aurait pas été dans une telle position si ses joueurs avaient mis leurs chaussures de tir. Werner, Abraham et Kurt Zouma ont tous raté d’excellentes occasions de marquer, ce qui a permis aux Magpies de revenir dans le match, bien qu’ils soient très pauvres pour la grande majorité.

2 Liés

Note du manager sur 10

sept – avec quelques habitués de la première équipe absents en raison d’une blessure ou d’un manque de forme physique, Lampard a choisi de ramener Antonio Rudiger et Mateo Kovacic dans le giron. Les deux ont relativement bien réussi, même si ce sont les joueurs autour d’eux qui ont vraiment impressionné.

Les trois premiers de Werner, Abraham et Ziyech sont très prometteurs, tandis qu’à l’arrière, le gaffer semble avoir deux joueurs qui pourraient potentiellement occuper ces postes pendant la prochaine décennie à Ben Chilwell et Reece James. Tout comme Liverpool de Jurgen Klopp, beaucoup d’invention et de créativité viennent des arrières latéraux de Chelsea, pour lesquels Lampard doit être reconnu.

Abraham, à gauche, a parfois gaspillé mais a également couronné un affichage brillant avec le deuxième but crucial pour Chelsea. Lee Smith – Piscine / .

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Edouard Mendy, 7 ans – Il n’avait que très peu à faire, mais lorsque l’ancienne star rennaise a été mise en action, il avait l’air à l’aise.

DF Reece James, 8 ans – Une belle sortie de la part du jeune Anglais, dont la cohérence ces derniers temps est une joie à voir. J’ai croisé avec une précision extrême du côté droit, me liant superbement avec Ziyech dans le processus.

DF Kurt Zouma, 7 ans – Solide, si peu spectaculaire. Lisez bien le jeu chaque fois que Newcastle a réussi à monter une attaque dans la moitié de terrain de Chelsea.

DF Antonio Rudiger, 6 ans – Malgré une distribution capricieuse, le retour de l’Allemand dans le onze de départ a été largement réussi. Fait une poignée de blocs cruciaux dans la première moitié.

DF Ben Chilwell, 7 ans – Une menace à gauche pour Chelsea, l’ancien homme de Leicester avait l’air à l’aise en défense et en attaque. A joué un rôle périphérique dans le match d’ouverture légèrement fortuit de Chelsea.

MF Mateo Kovacic, 6 ans – Un affichage mitigé du milieu de terrain, qui a été sélectionné par Lampard après une longue période en marge. Était impressionnant dans les sorts, mais donnait souvent le ballon à bon marché.

MF N’Golo Kante, 7 ans – Impressionnant comme jamais, collectant des balles lâches et des passes perdues avec facilité tout en réussissant à lancer de nombreuses contre-attaques. Il semble que ses exploits victorieux pour la France cette semaine aient eu un impact positif.

MF Mason Mount, 8 – Jouant en tant que milieu de terrain le plus avancé de l’équipe, le joueur de 21 ans était en pleine forme. C’est son centre qui a forcé Fernandez à commettre une erreur de but, tandis que ses balles en travers parfaitement pondérées à Werner auraient dû céder plus.

FW Hakim Ziyech, 6 ans – Montré des éclairs de brillance, mais généralement légèrement éteint cet après-midi. Cela dit, il semble avoir déjà conclu une bonne entente avec James.

FW Tammy Abraham, 8 ans – A bien mené la ligne, tenant le ballon vers le haut et amenant ses coéquipiers dans le jeu très efficacement. Comme Werner, il a également raté quelques occasions de marquer, mais a compensé cela à l’heure en ajoutant le deuxième but décisif de Chelsea.

FW Timo Werner, 7 ans – J’ai raté quelques opportunités en or devant le but. Son mouvement était vif, mais un finisseur aussi accompli que Werner devrait vraiment se convertir avec plus de régularité. A aidé le but d’Abraham.

Substituts

FW Callum Hudson-Odoi, 6 – Avait l’air net sur la gauche après être venu. J’ai essayé de couper à l’intérieur chaque fois que l’occasion se présentait.

DF Emerson Palmieri, N / R – Remplacement de l’impressionnant Ben Chilwell à 10 minutes de la fin.

FW Olivier Giroud, N / R – Le Français a tiré large avec une tentative de volée dans ce qui était sa seule véritable opportunité de tir.