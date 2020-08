David Alaba, juste après avoir terminé la finale de la Ligue des champions, au lieu de la célébrer avec le reste de ses coéquipiers, il s’est rendu à Neymar. Le Brésilien était très affecté d’avoir perdu la finale de la Ligue des champions et son rival a voulu le consoler en le serrant dans ses bras et en essayant de l’encourager. Le défenseur du Bayern Munich a donné les raisons de son comportement grâce à un «podcast» joué par «RMC Sport».

29/08/2020

On à 18:07

CEST

.

« C’était fait comme ça, a-t-il expliqué. C’est un joueur qui a beaucoup de pression sur ses épaules, qui porte une lourde charge, qui porte tout un club », a déclaré Alaba, un joueur qui est aussi gai et souriant, comme l’ancien Blaugrana: « C’est important parce que nous aimons tous ces athlètes », a-t-il ajouté. Mais Alaba n’était pas le seul à applaudir les joueurs du PSG. Karl-Heinz Rummenigge, président de l’équipe allemande, a également approché Neymar et Mbappé.

Neymar, consolé par Alaba après avoir perdu la finale de la Ligue des champions | .

« Je les ai vus pleurer et je les ai approchés pour leur dire qu’ils sont forts et qu’ils devaient continuer comme ça », a-t-il dit, dans son cas, à ‘Tuttosport’. Ce qui est certain, c’est que Neymar est arrivé à Paris pour remporter la Ligue des champions après l’avoir fait au Barça en 2015. Cependant, il devra continuer à attendre car le seul titre du plus prestigieux tournoi de clubs européens qui soit en sa possession est celui qu’il a remporté avec le maillot des Blaugrana.