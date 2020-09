L’attaquant de l’USWNT et d’Orlando Pride, Alex Morgan, a rejoint Tottenham pour la saison 2020-21, a annoncé le club.

La double vainqueur de la Coupe du monde de 31 ans est la dernière d’une longue lignée de joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis à rejoindre la Super League féminine avec Sam Mewis et Rose Lavelle rejoignant Manchester City et Tobin Heath et Christen Press signant avec Manchester Uni.

« 2020 est l’année de l’inattendu, mais la prochaine étape – le premier timbre sur le passeport de Charlie, » Morgan a tweeté à propos du déménagement.

Des sources ont déclaré vendredi à ESPN que le contrat de Morgan s’étendait sur les quatre derniers mois de l’année civile, mais qu’il contenait également une option pour rester à Tottenham jusqu’à la fin de sa saison en mai.

Morgan a déjà joué en Europe avec Lyon lors de la seconde moitié de la saison 2016-17. Cependant, sa saison a été entachée de blessures qui ont limité le temps qu’elle a passé sur le terrain.

Elle a commencé sa carrière avec Western New York Flash en 2011 lorsqu’elle a été repêchée comme le premier choix au classement général. Elle a ensuite joué avec les Sounders de Seattle et a remporté le titre de la National Women’s Soccer League avec Portland Thorns en 2013.

Elle a rejoint Orlando Pride en 2016 mais n’est pas apparue pour le côté depuis la naissance de sa fille Charlie en mai.

« Nous comprenons et soutenons Alex se rendant en Angleterre afin d’obtenir plus d’opportunités de match et d’entraînement », a déclaré l’entraîneur-chef de Pride Marc Skinner dans un communiqué. « Le retour au jeu a été long pour Alex et, en tant que joueur qui cherche non seulement à se remettre en forme, mais aussi à concourir pour une place dans la liste olympique, les mois supplémentaires de jeux et d’entraînement au-delà du 17 octobre de la NWSL. la date de fin lui convient. «

Morgan a 169 sélections internationales et a remporté une médaille d’or olympique avec l’USWNT en 2012. Pendant ce temps, elle a marqué 107 buts et récolté 43 passes.

Elle s’entraînait avec l’équipe nationale avant l’annulation des Jeux olympiques alors qu’elle était enceinte de sept mois.

En tant que joueuse allouée dans la NWSL, son salaire de ligue est payé par US Soccer et il n’y a pas de frais de transfert dus à la fierté ou à la fédération américaine.

Le déménagement de Morgan signifie qu’elle est l’une des trois joueuses d’Orlando Pride transférées du côté du nord de Londres avec Alanna Kennedy et Shelina Zadorsky déjà là.

Tottenham a débuté sa saison WSL avec un match nul 1-1 contre West Ham et affrontera Everton dimanche lors de leur deuxième match de la saison.