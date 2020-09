La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà. Plus, Découvrez tous les derniers transferts majeurs effectués à travers l’Europe.

Les loups tentent de signer Oxlade-Chamberlain

À peine les deux clubs avaient-ils achevé l’achat et la vente de Diogo Jota à Liverpool et de Ki-Jana Hoever à Wolverhampton Wanderers, les deux ensembles d’officiels étaient de retour à la table des négociations, selon le Mirror.

Cette fois, ils discutaient de l’avenir de l’Angleterre international Alex Oxlade-Chamberlain.

Le milieu de terrain de 27 ans aura sans aucun doute glissé dans l’ordre hiérarchique à Anfield après l’arrivée de Thiago Alcantara du Bayern Munich, et les Wolves cherchent à compléter un mouvement audacieux de l’ancien homme de Southampton et d’Arsenal.

Oxlade-Chamberlain a fait 30 apparitions pour Liverpool la saison dernière, mais a eu du mal à conserver une place dans l’équipe première, c’est pourquoi il pourrait être tenté par un mouvement.

Et les loups auront l’impression de frapper au bon moment après que les deux clubs se sont récemment réunis avec succès pour faire des affaires.

Liverpool chercherait à récupérer les 25 millions de livres qu’ils ont payés à Arsenal pour ses services en 2017.

Les discussions entre Liverpool et les Wolves ne sont pas encore terminées, Alex Oxlade-Chamberlain étant apparemment le dernier joueur prêt à changer de club. Photo de Jan De Meuleneir / Photonews via .

Valence veut faire de Romero son numéro 1

Valence espère signer Sergio Romero de Manchester United, rapporte le Mirror.

La partie espagnole a pris contact avec des responsables de United et est apparemment prête à payer des frais de 6 millions de livres sterling pour le gardien argentin de 33 ans.

Romero est tombé dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford après le retour de Dean Henderson de Sheffield United, et il souhaite maintenant obtenir plus de football en équipe première ailleurs.

Romero a joué la doublure de David De Gea pendant cinq ans depuis son déménagement à Manchester de la Sampdoria en 2015 et maintenant, avec Henderson également poussant pour une place dans la première équipe, il a été repoussé à la troisième place pour le poste de gardien. Après avoir disputé seulement sept matches de championnat au cours de cette période, Romero cherche maintenant la chance d’être n ° 1.

Patient Vidal sécurise le déménagement à Milan

Arturo vidal est de retour en Serie A, l’international chilien subissant un examen médical à l’Internazionale, rapporte le journaliste italien Gianluca di Marzio.

Vidal a attendu patiemment de pouvoir se rendre en Italie et maintenant qu’un accord a été conclu entre Barcelone et l’Inter, et l’Inter ayant apparemment vendu Diego Godin à Cagliari pour libérer un budget pour les salaires de Vidal, le joueur va maintenant subir un examen médical avant son déménagement au San Siro.

Di Marzio suggère qu’un accord verbal a été trouvé et que Vidal pourrait être annoncé dès dimanche, ou lundi au plus tard.

L’accord de deux ans est estimé à 1 million d’euros à l’avance plus les bonus.

Antonio Conte est un grand fan de Vidal et maintenant, un an après avoir essayé de le signer, il décroche enfin son homme. Vidal apportera une énorme expérience au milieu de terrain de l’Inter, y compris quatre victoires au titre de Serie A avec la Juventus.

Tap-ins

– Lyon essaie de signer l’un des deux Hamari Traoré et Brandon Soppy de Rennes, rapporte L’Equipe. Les Français sont à la recherche d’un nouvel arrière droit suite aux départs de Rafael, Pierre Kalulu et Kenny Tete, et Traoré ou Soppy pourraient donc offrir une excellente concurrence à Leo Dubois dans ce domaine. Traoré, 28 ans, est l’option préférée.

– Le Mirror dit que Barcelone tient toujours à signer Georginio Wijnaldum de Liverpool, mais il semble que leurs plans aient été bloqués par la Liga. Le milieu de terrain de Liverpool, Wijnaldum, est la priorité absolue de Ronald Koeman, mais la situation financière préoccupante du club signifie qu’il devra peut-être mettre de côté toutes ses aspirations à capturer le joueur de 29 ans. La masse salariale de Barcelone est estimée à 510 millions de livres sterling par an et devra donc d’abord vendre avant de pouvoir faire une offre pour le Néerlandais.