Dans ce qui s’est passé comme l’une des finales les plus palpitantes de la Ligue des champions, le Bayern Munich a remporté son 6e trophée de l’UEFA Champions League après avoir battu le Paris Saint Germain à Lisbonne, au Portugal.

La finale a été une compétition serrée dans laquelle les deux équipes ont eu du mal à créer des chances concrètes grâce à une défense fantastique des deux côtés du terrain. En fin de compte, le courage tactique du Bayern et de l’entraîneur Hansi Flick a fait la différence, car le Bayern est devenu le premier club à enregistrer un record de victoires à 100% en une seule campagne UCL.

Grâce à cette victoire, Hansi Flick a prouvé pourquoi il était un cran au-dessus du reste des managers en Europe. Voici une ventilation tactique de son plan directeur qui a aidé le Bayern à remporter le trophée le plus convoité d’Europe.

Gegenpressing

Gegenpressing a été la phase la plus efficace du jeu du Bayern. En finale, cette phase a été réalisée par des joueurs fermant les canaux de passes verticales dans la moitié de terrain du PSG.

L’attaque et le milieu de terrain du Bayern se sont déplacés comme une unité tout au long du match et ont submergé les joueurs du PSG dans leur moitié de terrain. En conséquence, le noyau du PSG a eu du mal à jouer sous pression dans la première moitié du match et a souvent abandonné le ballon.

Les attaquants du Bayern pressent la ligne arrière du PSG; Le pivot Goretzka-Thiago se déplace ensemble; Thiago remporte le ballon par derrière, lançant une attaque.

En raison de leur manque de voies de dépassement verticales, les joueurs du PSG à l’arrière ont été contraints d’utiliser de longues balles pour contourner la presse. Alors que Leon Goretzka, Thiago et Niklas Sule étaient dans la bonne position pour intercepter ces passes, le Bayern a récupéré le ballon avec facilité et limité le PSG à une longue précision de passes de 54% (FBref).

Sous pression, le PSG dégage le ballon du corner dans le no man’s land où il est immédiatement récupéré par le Bayern.

Thomas Muller et Robert Lewandowski n’ont pas été impliqués dans un but pour la première fois dans cette campagne de Ligue des champions. Mais était-ce le signe d’une mauvaise performance du duo?

Non, et la preuve réside dans la phase de contre-pression du jeu. Müller et Lewandowski ont été des monstres absolus dans cette phase et ont tout donné pour récupérer le ballon pour leur équipe. Pendant la montée en puissance du PSG, Müllandowski a ciblé le double pivot du PSG pour freiner sa progression verticale et forcé sa ligne arrière à être longue.

Müller, un milieu offensif, a été le meilleur défenseur de la finale en remportant 5 (!) Des 13 plaqués du Bayern et en appliquant un record de 35 pressions. Son partenaire dans le crime était également impliqué: Lewandowski a remporté 4 fautes pour son équipe et a exercé 27 pressions sur les joueurs adverses.

Müller remporte le ballon de Marquinhos, Lewandowski dribble sur le terrain et remporte une faute.

La défense

La démonstration du Bayern dans la phase défensive du match était un témoignage de l’esprit de Hansi Flick. Indépendamment du positionnement de Joshua Kimmich et de Jerome Boateng, une chose était claire à l’entrée du match: Kylian Mbappé et Neymar les battraient en effectuant des points dangereux derrière la défense. Par conséquent, Hansi Flick a laissé Kimmich jouer son rôle habituel d’arrière droit et a trouvé d’autres moyens de garder Mbappé et co. à la baie.

Kimmich s’est fréquemment déplacé vers le haut du terrain pour améliorer la contre-pression de l’équipe et fournir son entrée offensive. Mais pour éviter que la défense ne soit dépassée en nombre lors de la phase de transition, le Bayern a maintenu une ligne arrière de trois hommes en première période. Alors que Kingsley Coman a fait des ravages sur la défense du PSG à lui seul, Alphonso Davies a joué un rôle relativement conservateur et s’est concentré sur des attaques offensives efficaces.

Kimmich est rattrapé sur le terrain. Goretzka et Gnabry s’associent pour remporter le ballon de Mbappé. Davies dans le cadre de back-three

Pendant la grande majorité de la première mi-temps, le Bayern a réussi à neutraliser la menace de Mbappé et Neymar en remportant de longs ballons destinés aux attaquants du PSG. Si la presse du Bayern était contournée, le plan réactif de Flick était simple et efficace: ralentir le porteur du ballon et passer rapidement derrière le ballon.

Neymar cherche à attaquer le Bayern à la pause. Serge Gnabry fait pression sur Neymar, ce qui laisse aux joueurs du Bayern suffisamment de temps pour se mettre derrière le ballon.

En seconde période, le PSG a regroupé son plan initial d’utilisation de balles longues et a commencé à jouer des passes verticales pour pénétrer la défense du Bayern. Dans ce cas, les défenseurs du Bayern, en particulier David Alaba, ont coupé les passes destinées aux attaquants. En seconde période, le Bayern a effectué 7 interceptions contre 4 en première période (Whoscored).

Une passe verticale de l’arrière est franchie par David Alaba.

La partie la plus étonnante de cette phase a peut-être été que les joueurs du Bayern semblaient bien préparés pour les contre-attaques du PSG. Les joueurs étaient conscients des mouvements des attaquants et étaient prêts à revenir en vitesse pour les suivre. Bien qu’ils aient permis au PSG d’enregistrer un xG de 1,8, les Bavarois ont réussi à empêcher le PSG de marquer grâce à une combinaison de défense collective et de brillance individuelle.

La ligne arrière du Bayern reste attentive aux mouvements du trio offensif du PSG, les jouant hors-jeu.

Accumulation et attaque

Les milieux de terrain du Bayern Goretzka et Thiago ont réalisé l’une des meilleures performances de leur carrière en finale. Avec un total de 5 blocs, 3 interceptions et 21 récupérations, le pivot de milieu de terrain du Bayern a été crucial pour récupérer le ballon pour l’équipe.

Comme nous l’avions prédit dans notre aperçu, le Bayern a pu exploiter le milieu de terrain du PSG, qui manquait d’une structure cohérente et robuste. Le milieu de terrain du PSG n’avait aucun plan pour contrôler le match et restait instable face au contre-pressage du Bayern. En conséquence, les milieux de terrain Goretzka et Thiago ont totalement dominé le PSG dans leur moitié de terrain.

Heatmap de Thiago-Goretzka contre le PSG (diapositive à droite) et Lyon (diapositive à gauche). Gracieuseté de whoscored.com

Lorsque le Bayern a joué de l’arrière, le double pivot du Bayern s’est déplacé ensemble comme une unité pour échapper à la contre-pression du PSG. Mis à part quelques moments nerveux, la dynamique combinée du duo et son positionnement intelligent ont aidé le Bayern à faire progresser le ballon sous pression.

Le double pivot du Bayern échappe à la presse du PSG.

Thiago a souvent été trouvé en train de tomber profondément pour récupérer le ballon de la ligne arrière du Bayern. Goretzka, en revanche, a assumé un rôle plus dynamique dans la montée en puissance car son mouvement off-the-ball a ouvert des espaces pour les attaquants se déplaçant entre les lignes.

Goretzka attire la pression de Paredes, créant un canal de passage vertical pour Müller se déplaçant entre les lignes.

En seconde période, le PSG s’est concentré sur le fait de forcer le Bayern à déplacer le ballon en forme de U redouté. En conséquence, la progression de la balle verticale du Bayern n’a eu lieu qu’après les revirements du match.

Süle intercepte le ballon; Attaque du Bayern à la pause.

Même si la discipline positionnelle du PSG s’est quelque peu améliorée, ses milieux de terrain affichaient toujours des déficits de conscience positionnelle. Alors qu’Angel Di Maria et Mbappé échangeaient leurs positions, Flick a fait de légers ajustements dans sa configuration et a donné à Kimmich la liberté de dériver vers le milieu de terrain. Le seul but du Bayern est le résultat du mauvais positionnement du milieu de terrain du PSG et de l’ajustement tactique de Flick.

Dans la préparation du but du Bayern, le milieu de terrain du PSG perd la trace de Kimmich alors qu’il tombe au milieu de terrain.

Dans les deux moitiés, Flick a demandé à ses joueurs de surcharger la boîte. Les derniers runs de Goretzka ont fait perdre aux arrières centraux du PSG leur homme et même former une structure en U inefficace, tandis que le Bayern a pu créer un danger en croisant le ballon dans la surface.

Goretzka, Gnabry et Lewy occupent des positions dans le box du PSG; il en résulte que Coman n’est pas complètement marqué au deuxième poteau.

La victoire finale du Bayern en Ligue des champions était une démonstration de l’intelligence et de l’attention aux détails de Hansi Flick. Bien que ce ne soit pas une démolition classique, avec leur créativité offensive et leur mouvement off-the-ball, les attaquants du Bayern n’ont jamais laissé la ligne arrière du PSG s’installer dans le match. En revanche, l’équipe de Tuchel manquait d’idées dans le dernier tiers car elle comptait sur le génie de Neymar et Di Maria pour créer des attaques.

La différence entre les attitudes des joueurs du Bayern et du PSG était également visible. Alors que Neymar et Mbappé se sont effondrés à la moindre touche, les Bavarois ont joué avec une mentalité de combat, concentrés sur l’accomplissement du travail. Les joueurs ont tout donné jusqu’à la toute dernière minute et méritaient pleinement le trophée.

Avec cette victoire, l’incroyable saison 2019/20 du Bayern prend fin. La saison prochaine, la machine du Bayern ajoutera Leroy Sané et (ré) intégrera Lucas Hernandez et Niklas Sule à l’équipe, entre autres. Pour une équipe remplie de joueurs de haut niveau à chaque poste et dirigée par un entraîneur comme Hansi Flick – le ciel est la limite.