L’Association des footballeurs professionnels (PFA) est de plus en plus préoccupée par la perspective de problèmes de santé mentale cachés dans le jeu après avoir identifié une baisse de plus de 25% du nombre de membres ayant accès aux services de conseil de l’organisation pendant la pandémie de coronavirus.

Depuis 2016, la PFA a remarqué une croissance d’année en année en termes de membres – y compris les joueurs actuels et anciens – utilisant ses services de conseil confidentiels fournis par Sporting Chance, l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale du sport.

Les conseillers fournis par Sporting Chance permettent aux membres de la PFA de discuter de problèmes tels que les troubles de dépendance, l’anxiété, les problèmes relationnels, les troubles de l’alimentation et la transition entre le jeu et la retraite.

Mais le nombre de membres utilisant les services a baissé de près de 29% en 2020 et les hauts responsables de l’équipe du bien-être des joueurs de la PFA estiment que les contraintes de verrouillage et les restrictions sur les interactions sociales contribuent à la baisse inquiétante des échanges avec les conseillers.

« Il y a eu une baisse depuis que nous sommes allés en lock-out [in March] », A déclaré Jeff Whitley, le responsable du bien-être des joueurs de la PFA à ESPN. » Si nous regardons les chiffres par rapport à la même période l’an dernier, ils sont en baisse.

«Ce n’est qu’une théorie à ce stade, mais nous pensons que la pandémie et le verrouillage qui a suivi ont peut-être conduit à des problèmes pour les gens qui se manifestent.

«Certaines personnes veulent dire à leurs proches ce qui se passe dans leur vie, leur racontant tout ce qui pose problème, mais d’autres sont différentes et ne pas avoir l’espace pour parler aux thérapeutes semble être devenu un problème.

«Nos thérapeutes ont leur propre cabinet privé et verraient les gens dans cet environnement avant le verrouillage, mais une fois que le verrouillage a commencé, la plupart de nos thérapeutes faisaient des sessions Skype ou Zoom et je pense que cela rend les choses très difficiles s’il y a un certain nombre de personnes. dans le ménage.

«Lorsque vous êtes dans un espace confiné avec des amis ou de la famille pendant une longue période, vous pouvez garantir qu’il y aura un peu de drame.

« Donc, si vous avez quelque chose que vous voulez retirer de votre poitrine, et que c’est à propos de quelqu’un qui est dans votre maison, cela rend la parole difficile et très, très difficile. »

Whitley, un ancien milieu de terrain de Manchester City, a parlé à ESPN pendant le verrouillage des inquiétudes quant à la possibilité que les joueurs développent une dépendance au jeu alors qu’ils étaient incapables de s’entraîner ou de jouer avec leurs clubs.

Et avec la baisse du nombre de membres parlant aux conseillers en 2020, il a déclaré que des troubles addictifs pourraient se développer parmi les joueurs et anciens joueurs.

« Nous pensons que, par conséquent, sur toute la ligne, il pourrait y avoir de plus en plus de problèmes avec le jeu et le jeu et d’autres problèmes », a déclaré Whitley. «Mais en ce moment, beaucoup de gens se présentent avec des problèmes financiers après avoir perdu leur emploi.

« Ce ne sont pas seulement les joueurs qui sont dans le match en ce moment, mais aussi d’anciens joueurs qui ont peut-être des difficultés financières et qui s’inquiètent de la situation professionnelle.

«Cela entraîne d’autres types de pressions et de problèmes à la maison.

« Heureusement, le deuxième verrouillage doit se terminer le 2 décembre, donc j’espère que cela aidera et permettra aux gens d’accéder à nouveau aux services de bien-être. »