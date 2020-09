OXFORD, ANGLETERRE – 06 JUILLET: Oxford United célèbre sa victoire dans le match de demi-finale de deuxième étape de la Sky Bet League One entre Oxford United et Portsmouth FC au stade Kassam le 06 juillet 2020 à Oxford, en Angleterre. Les stades de football à travers l’Europe restent vides en raison de la pandémie de coronavirus, car les lois de distanciation sociale du gouvernement interdisent aux fans à l’intérieur des sites, ce qui entraîne le déroulement de tous les matches à huis clos. (Photo par Michael Steele / .)

Oxford United a connu une saison 2019/20 extraordinaire, bien qu’elle se soit soldée par une défaite en finale des barrages de la Ligue 1 contre Wycombe Wanderers.

Les U ont terminé leur campagne au quatrième rang de la Ligue 1, ont enregistré leur plus haute victoire à l’extérieur de tous les temps en Ligue de football et ont battu l’opposition en Premier League lors de la Coupe Carabao, aux côtés de succès dans les deux grandes compétitions de coupe.

Et après avoir assisté à l’arrivée de sept nouveaux joueurs, comment l’équipe de Karl Robinson se comportera-t-elle à son retour au jeu cette saison?

Oxford United: aperçu de la saison de League One

Les transferts

À ce jour, Oxford United a signé sept signatures d’été. Karl Robinson a vu l’arrivée de l’ailier de Joel Cooper de Linfield, Matty Taylor de Bristol City sur un contrat permanent après que l’attaquant a passé le prêt de la saison dernière, et l’arrière droit Sean Clare de Heart of Midlothian.

Les U ont également vu l’arrivée de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Barcelone Marcus McGuane, qui rejoint en prêt de Nottingham Forest, de jeunes attaquants sous la forme de Dylan Asonganyi et Derick Osei Yaw du MK Dons et du Stade Brestois 29 respectivement, avec Liam Kelly également de retour. aux U sur un prêt d’une saison de Feyenoord.

En ce qui concerne les départs, l’équipe est restée en grande partie intacte. Cameron Brannagan a mis fin aux spéculations sur un déménagement en signant une prolongation de contrat de deux ans, mais les U ont vu la vente du défenseur clé Rob Dickie, qui a rejoint l’équipe de championnat QPR pour un montant non divulgué.

L’escouade

Le gardien de but Simon Eastwood a peut-être eu une mauvaise course à la fin de la saison, mais le joueur de 31 ans semble prêt à garder la première place, malgré l’émergence de Jack Stevens pendant la pré-saison.

Clare, initialement recrutée en tant qu’arrière droit de premier choix, doit toujours faire face à la concurrence de Sam Long, tandis qu’Elliott Moore et Rob Atkinson, qui signe en janvier, semblent être le probable duo d’arrière central. Josh Ruffels reste le club seul arrière gauche.

Alex Rodriguez Gorrin a connu une solide première saison la dernière fois, mais l’arrivée de Kelly et le retour en forme de Jamie Hanson ajouteront de la concurrence. Au milieu, McGuane a l’air de s’associer à Brannagan, tandis que Mark Sykes en est un qui peut également figurer.

Si Sykes ne joue pas au centre, il peut jouer au large. Cependant, Robinson a le choix entre plusieurs ailiers. Cooper sera probablement son choix à gauche et James Henry à droite, mais il y a aussi Anthony Forde, Rob Hall et Malachi Napa disponibles.

En haut, Taylor sera la principale menace, après avoir marqué 17 fois en 37 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière. De nombreux fans espèrent voir Dan Agyei obtenir plus de temps de jeu au cours de ce qui a été une première saison frustrante pour l’attaquant. Il semble qu’Asonganyi et Osei pourraient être prêtés, même si l’un d’entre eux peut rester en sauvegarde.

La Ligue

League One semble que ce sera une division beaucoup plus difficile cette saison. Non seulement la ligue est de retour à 24 équipes, mais il y a quelques équipes fortes en compétition cette saison.

Les rivaux Swindon Town, Crewe Alexandra et Plymouth Argyle sont tous sortis automatiquement de la Ligue 2 la saison dernière. Comme cela avait été le cas lors des saisons précédentes, les équipes promues du quatrième niveau peuvent souvent faire assez bien en Ligue 1, de sorte qu’elles pourraient toutes causer des bouleversements.

De même, l’équipe qui est descendue du championnat aura un point à prouver. Hull City a connu une mauvaise saison la dernière fois, mais a bien recruté et se soutiendra pour un retour immédiat. Quant à Charlton Athletic et Wigan Athletic, cela pourrait dépendre du statut de propriété des clubs respectifs pour voir comment ils se débrouillent dans la campagne à venir.

Et, comme la saison dernière, il y a déjà beaucoup de compétition dans la ligue. Sunderland, qui en est à sa troisième saison en League One, est à nouveau un favori. Tout comme Portsmouth, qui a éliminé Oxford lors des séries éliminatoires la saison dernière, Ipswich Town, qui a connu une campagne décevante, et Peterborough United, qui a raté de peu une place parmi les six premiers la dernière fois.

Photo principale

Incorporer à partir de .