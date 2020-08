Lundi 24 août 2020

Le «Huaso» a été présenté à la «Fla», un club qu’il espère être le dernier avant son retour au football national, où son souhait est de pouvoir défendre le club dont il est fan, le «U». Le double champion d’Amérique a déclaré: « Je suis heureux d’arriver dans un club qui a tout gagné l’année dernière ».

Mauricio Isla envisage déjà de retourner au Chili. Bien que le «Huaso» ait été présenté aujourd’hui comme un nouveau renfort de Flamengo, le double champion d’Amérique avec l’équipe «Roja» a indiqué qu’après avoir traversé l’équipe «carioca», il espère réaliser son désir de jouer à l’université du Chili.

« Je veux me donner au maximum ici pendant deux ou trois ans, et après cela je pourrai retourner au Chili pour jouer dans l’équipe dans laquelle je veux faire partie », a avoué le natif de Buin lorsqu’on lui a demandé s’il espérait atteindre le ‘Romantic Traveller’ dans un futur proche.

Celui qui a reçu une formation catholique a ajouté: «J’ai toujours eu à l’esprit de retourner en Amérique du Sud. Quand j’ai reçu la proposition de Flamengo, je n’y ai pas pensé. C’est un beau défi pour moi. Je viens dans un grand club. J’ai accepté parce qu’ils m’aiment et à cause de la façon dont ils m’ont traité. D’après son histoire, il ne pouvait que dire oui.

L’arrière droit a ajouté: «Je veux apprendre et gagner ce que mes coéquipiers ont réalisé l’année dernière. C’est un beau défi pour moi et cela me donne plus d’attentes à combattre. Après 13 ans en Europe, j’apprends des joueurs de premier plan, je suis heureux de rejoindre un club qui a tout gagné l’année dernière. Je viens pour donner le meilleur de moi-même ».

Mauricio Isla a nourri les options de faire ses débuts rapidement avec le maillot «mengao»: «J’ai passé près de quatre mois à m’entraîner seul, avec un entraîneur physique. Je suis disponible pour m’entraîner cette semaine et jouer dimanche », a déclaré le double vainqueur de la Coupe du monde avec l’équipe chilienne.

