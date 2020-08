NAPLES. Demain à 16h30, le Conseil d’Administration de la FIGC Campania se réunira pour définir, entre autres, les groupes du prochain championnat d’excellence. À cet égard, le président de Napoli United il a exprimé sa position sur la question, se montrant ouvert à une réforme des critères de constitution des groupes.

OUVERT AU CHANGEMENT

«Nous laissons le tirage au sort gratuit. Les valeurs sont distribuées, le spectacle augmente, nous nous mesurons aux autres réalités de la Campanie. – a admis Antonio Gargiulo – Nous sommes ravis et excités pour ce nouveau cours de Napoli United. Il y a une atmosphère de grande participation, un personnel motivé et une grande envie de prendre le terrain. Nous avons hâte de connaître les clubs avec lesquels nous allons nous battre et nous savons que la valeur de nos adversaires est très élevée. Je souhaiterais voir un changement dans les critères de composition, conçus jusqu’à présent par rapport aux zones territoriales et géographiques voisines « .

PROPOSITION POUR LE GROUPE

«Un championnat d’Excellence ne peut certainement pas effrayer et affecter le budget d’un club pour un voyage en Campanie, au contraire, il gagnerait en spectaculaire et, probablement, toutes les forces seraient mieux réparties. – conclut-il – Je pense que l’idée d’un tirage au sort complètement ouvert pourrait être un tournant important et que le produit serait également plus attractif pour les médias. J’espère que ce message sera repris par le Comité régional de Campanie, une idée qui, à mon avis, pourrait être partagée par de nombreuses entreprises « .