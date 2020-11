Arsenal s’est vu offrir la possibilité de signer Christian Eriksen dans le cadre d’un accord d’une valeur inférieure aux 16,9 millions de livres sterling payés par l’Inter Milan à Tottenham il y a seulement 10 mois, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 28 ans a débuté 11 matches de Serie A depuis son départ des Spurs en janvier, après avoir refusé la possibilité de signer un nouveau contrat pour tenter de s’éloigner du nord de Londres.

Eriksen a signé un contrat de quatre ans et demi avec l’Inter mais est rapidement tombé en disgrâce sous l’entraîneur Antonio Conte, le directeur général du club, Giuseppe Marotta, révélant qu’ils « évalueront la situation » et « n’auront pas à forcer un joueur à rester quand il demande à partir. «

Des sources ont déclaré à ESPN que la disponibilité d’Eriksen avait été largement diffusée. Les Spurs ont exclu en privé toute possibilité de signer à nouveau Eriksen, un certain nombre de clubs de Premier League contactés pour évaluer leur intérêt.

L’un d’entre eux est Arsenal, qui a été informé qu’Eriksen envisagerait de les rejoindre malgré avoir passé sept ans à jouer pour leurs rivaux les plus acharnés.

Les Gunners ont lutté pour la créativité cette saison et sont sans but de jeu ouvert en plus de sept heures de football de Premier League.

Des sources ont affirmé qu’Eriksen pourrait être disponible pour aussi peu que 12 millions de livres sterling et que ce prix d’aubaine plaira à Arsenal étant donné qu’ils disposeront d’un budget de transfert modeste après avoir activé la clause de libération de 45 millions de livres de Thomas Partey cet été, et ont procédé à une série de coupures. terrain, y compris la redondance de 55 employés non-joueurs.

Cependant, il reste à voir si le style langoureux d’Eriksen répondrait à la demande d’Arteta pour un positionnement pressant et discipliné de haute intensité de la part de ses milieux de terrain.

Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles le plus gros revenu du club avec 350000 £ par semaine, Mesut Ozil, a été exclu des équipes d’Arsenal en Premier League et en Europe League.

Les options d’Eriksen dans les meilleurs clubs anglais pourraient être limitées, Manchester United ayant signé Bruno Fernandes et Donny van de Beek depuis qu’ils ont manifesté leur intérêt. Chelsea a dépensé 220 millions de livres sterling cet été sur six joueurs pour réformer leur attaque, tandis que Liverpool et Manchester City n’ont jusqu’à présent montré aucun signe de poursuite du milieu de terrain.

Ses cinq buts cette saison sont tous venus pour le Danemark – y compris le but de la victoire contre l’Angleterre lors de la victoire de l’UEFA Nations League le mois dernier à Wembley – et Eriksen n’a pas caché sa frustration face au manque de temps de jeu au niveau des clubs.

« Ce n’est pas ce dont je rêvais », a déclaré Eriksen plus tôt ce mois-ci. « C’est une situation un peu étrange, car les fans veulent me voir jouer plus et moi aussi, mais l’entraîneur a des idées différentes et en tant que joueur, je dois respecter cela. »

Eriksen a également été lié à l’AC Milan, au Paris Saint-Germain et au Borussia Dortmund.