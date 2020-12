LONDRES – En essayant d’être l’équipe que Mikel Arteta veut qu’ils soient, Arsenal a révélé une fois de plus ce qu’ils étaient réellement. Dimanche, Tottenham a battu Arsenal 2-0 et personne ne pouvait être surpris de la façon dont cela s’était passé. Personne, à part Arteta, qui en créant son équipe avec un but offensif plus grand que dans beaucoup des plus grands matchs d’Arsenal, est tombé parfaitement dans le piège que Jose Mourinho allait toujours tendre.

Quiconque ayant même une connaissance passagère de la méthodologie avec laquelle les Spurs ont grimpé au sommet du tableau de la Premier League comprendrait l’importance et la forme de Son Heung-Min et Harry Kane ajoutant une pointe de rasoir à une approche par ailleurs conservatrice. Les Spurs ont battu Manchester City précisément de cette manière il y a deux week-ends, mais il y avait au moins un sentiment de danger à cette occasion alors que l’équipe de Pep Guardiola a sondé avec plus de but qu’Arsenal n’a réussi au Tottenham Hotspur Stadium. L’équipe d’Arteta aurait pu jouer pendant encore une demi-heure sans marquer, alors les Spurs satisfaits devaient creuser et défendre ce qu’ils avaient une fois que les dégâts avaient été causés.

C’était, en vérité, une autre entrée dans le catalogue de performances alarmantes naïves et douloureusement émoussées qui ont coûté leur travail aux prédécesseurs d’Arteta.

En termes simples, Arsenal est en pause depuis des années, généralement à l’Emirates Stadium. Le décor a changé, mais l’histoire reste la même. Les Gunners ont remporté la FA Cup la saison dernière avec un style de contre-attaque très efficace de la fabrication d’Arteta, cédant la possession et le territoire à City et Chelsea avant de les éliminer à la pause. Un dos trois était essentiel pour atteindre cet équilibre et cette stabilité plus élevés, mais ici, il est passé à une forme de 4-2-3-1 avec peu d’effet.

Le déploiement de dimanche était plus conforme au « style Guardiola » qu’Arteta était censé livrer, mais c’était une preuve supplémentaire qu’ils ne sont tout simplement pas capables de jouer de cette façon contre les équipes de haut niveau avec leur équipe actuelle.

« En termes de performance, ils ont fait tout ce que je leur ai demandé de faire », a déclaré Arteta après le match. « Nous avons joué comme je crois que nous devons jouer ce jeu. Si vous regardez toutes les statistiques, elles sont en notre faveur, mais en fin de compte, il s’agit de mettre le ballon dans la surface.

«Nous avons eu des chances, nous avons généré probablement plus que jamais cette saison, nous avons mis le ballon dans la surface plus que jamais, nous avions les chiffres, mais au bout du compte, il faut marquer les buts. Pour construire quelque chose, vous avez besoin de résultats. «

Arsenal s’est inexplicablement éloigné du style qui avait réussi contre les meilleures équipes et, ce faisant, est tombé dans le piège de Mourinho alors que les Spurs manquaient de gagnants confortables. Catherine Ivill / .

Arsenal n’a pas la qualité requise au milieu de terrain pour dicter les conditions sans se laisser vulnérable à la contre-attaque. C’est pourquoi Arteta a tenté de recruter deux milieux de terrain centraux cet été; cela explique aussi le pari de démarrer Thomas Partey malgré les réserves privées qu’il n’avait pas encore complètement remis d’un problème de cuisse. La nature aiguë de ce problème a été mieux illustrée par la vue d’Arteta repoussant un Partey manifestement blessé sur le terrain dans un espoir désespéré d’empêcher les Spurs de marquer lors de la contre-attaque.

Peut-être que l’acte d’accusation le plus accablant d’Arsenal dans l’ensemble était que Mourinho ne semblait que trop heureux de leur donner le ballon. Les Spurs étaient assis sur le bord de leur boîte et attendaient que les attaques d’Arsenal s’effondrent. Granit Xhaka était terrifié à l’idée de permettre à Kane de faire demi-tour et de lancer Tottenham sur la contre-attaque, le rugby le plaquant dès la deuxième minute, mais le capitaine de l’Angleterre a pu se dégager trop facilement pour jouer dans Son dans l’espace à gauche avec seulement 13 minutes jouées.

Hector Bellerin a commis la première d’une série d’erreurs – plus tard dans le match, il a effectué son cinquième lancer de faute en 11 matchs de Premier League – en regardant le ballon pour laisser à Son le temps d’intervenir sur son pied droit, avant l’attaquant des Spurs. a déchaîné un superbe coup de curling qui n’a donné aucune chance à Bernd Leno. Ils ont désormais marqué 10 buts en championnat cette saison: le même nombre qu’Arsenal.

De longues périodes de possession stérile d’Arsenal ont suivi, rythmées par des Spurs menaçant à la pause et encore une fois, les visiteurs se faisaient prendre. Cette fois, cela s’est terminé avec Son relâchant Kane, qui a frappé un tir du pied gauche sur la barre transversale.

Son et Kane se sont désormais combinés pour 31 buts en championnat, seuls Didier Drogba et Frank Lampard (36 ans) affichant un meilleur bilan. Vous avez probablement déjà entendu cela, car tout le monde l’a déjà entendu. Pourtant, Arsenal a été pris au dépourvu. Arteta le sait aussi, bien sûr. C’est un manager studieux et diligent qui tente de restaurer Arsenal à la présence redoutable des années de pointe d’Arsène Wenger.

Arrêter l’axe Kane-Son est clairement plus facile à dire qu’à faire, mais Arteta a abandonné le pragmatisme à court terme, qui lui a valu des résultats prometteurs, pour une stratégie plus expansive contre Tottenham qui s’est finalement retournée contre lui. Dans un sens, il essayait de courir avant de pouvoir marcher.

Arsenal a terminé avec 69,2% de possession de balle et seulement deux tirs cadrés, tous deux de la tête en seconde période d’Alexandre Lacazette. Ils ont tenté 44 centres, une approche étrange pour une équipe dont les attaquants sont si pauvres dans les airs. Tout cela, bien sûr, est également dû à une autre performance de Tottenham superbement organisée et disciplinée, avec Pierre-Emile Hojbjerg au cœur de celle-ci. Il n’était pas la signature estivale la plus en vue, mais l’arrivée de 15 millions de livres sterling de Hojbjerg en provenance de Southampton est un facteur énorme pour permettre à Mourinho de jouer comme il le souhaite.

Le style dynamique de Sergio Reguilon à l’arrière gauche aide également les Spurs à faire la transition à une vitesse fulgurante. Gareth Bale, tout comme il l’était contre Chelsea, a regardé tout le match comme un remplaçant inutilisé.

Arsenal doit être tout aussi avisé sur le marché à l’avenir. Arteta avait précédemment adapté le style de football qu’il voulait jouer afin que son équipe puisse avoir une plus grande stabilité, mais quelque part en cours de route, ils ont perdu la menace offensive qui leur donnait une chance de se battre dans presque tous les matchs. La difficulté maintenant pour Arteta est qu’il doit trouver une voie vers des résultats à court terme plus cohérents avant que l’équipe de révision n’en ait désespérément besoin.

« C’est très simple. Nous devons marquer des buts. Sinon, peu importe ce que nous faisons dans les autres départements du terrain », a déclaré Arteta. « Si nous ne marquons pas de buts, nous ne pouvons rien faire, nous devons donc mettre le ballon au fond des filets de toute urgence. »

Il y a une reconnaissance répandue de l’ampleur de la tâche dont l’Espagnol a hérité, mais Arsenal est maintenant 15e du tableau, à 11 points de retard sur ses rivaux les plus acharnés. Sinon, il y a encore de la douleur à venir, exacerbée par l’émergence continue de Tottenham en tant que véritables prétendants au titre.