La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Les artilleurs perdent patience avec Pepe

Arsenal est prêt à vendre Nicolas Pepe après ses performances décevantes dans le nord de Londres jusqu’à présent, rapporte le Daily Star.

Le joueur de 25 ans a marqué contre Molde en Ligue Europa jeudi, faisant amende honorable pour son expulsion contre Leeds le week-end précédent, mais doit toujours tenir la promesse qu’il a faite en jouant pour Lille.

Les Gunners ont admis en interne qu’ils avaient payé plus que les chances de l’international ivoirien, après avoir accepté un accord initial de 22 millions de livres sterling et 50 millions de livres supplémentaires supplémentaires pour l’attirer du club français en août 2019.

Arsenal serait maintenant prêt à permettre à l’ailier de partir si une offre appropriée se présente. Cependant, ils cherchent à éviter une situation similaire à celle de Mesut Ozil, ils ont donc dit au manager Mikel Arteta de gérer la situation avec soin pour maintenir la valeur marchande du joueur.

09h00 GMT: Gerard Pique a plaidé pour Lionel Messi de rester à Barcelone et dit que le club fera tout ce qu’il peut pour le «séduire» en signant un nouvel accord.

Messi, 33 ans, est en rupture de contrat en juin et est libre de négocier un accord de pré-contrat avec n’importe quel club à partir de janvier.

L’attaquant voulait quitter le Camp Nou après la défaite 8-2 du mois d’août face au Bayern Munich en Ligue des champions, des sources disant à ESPN que Manchester City menait la course pour le signer, mais il a finalement été contraint de rester sur place.

« Vous devrez demander à Leo, je ne sais pas », a déclaré Pique lors d’une session de questions et réponses pour la Fondation CRIS Cancer lorsqu’on lui a demandé si Messi resterait au Barca au-delà de l’été.

« Nous espérons qu’il restera. C’est une décision personnelle. Nous verrons. Mais tant qu’il porte le maillot du Barca, il y a toujours de l’espoir. Nous espérons le séduire pour qu’il reste encore de nombreuses années. »

PAPER TALK (par Danny Lewis): Martinez décide de quitter l’Inter

Lautaro Martinez semble de plus en plus désespéré de quitter Internazionale, et Marca affirme qu’il a fait son plus grand pas encore pour forcer un départ.

Il est suggéré que l’international argentin ait chargé le gourou des transferts Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club.

Jusqu’à présent, Beto Yaque et Rolando Zarate ont représenté l’attaquant et, bien qu’ils resteront également ses agents, Mendes prendra en charge la recherche d’un nouveau club.

Il y a eu des liens avec Barcelone et le Real Madrid ces derniers mois, mais rien ne s’est encore concrétisé.

Barcelone veut vendre Dembele

Barcelone est ouverte à l’idée de vendre Ousmane Dembele, rapporte Sports World.

Il y a eu divers liens entre l’ailier et Manchester United, mais le Barça tiendrait entre 70 et 80 millions d’euros, ce que les Red Devils ne sont pas prêts à payer.

Les géants catalans ne sont pas prêts à laisser le Français partir en prêt, car ils espèrent utiliser les frais engagés pour signer Eric Garcia de Manchester City.

Cependant, le contrat de Dembele prend fin en 2022, et Barcelone craint de le laisser entrer dans sa dernière année.

Tap-ins

– L’Equipe a révélé que Maxime Lopez sera autorisé à rejoindre Sassuolo pour aussi peu que 3 millions d’euros. Le joueur de 22 ans est actuellement prêté à la formation de Serie A de Marseille avec une option pour Sassuolo de l’acheter. Si la transaction permanente est conclue, Marseille percevra 30% des honoraires perçus sur toute vente future.

– Bojan Krkic est en train de peser ses options après que l’Impact de Montréal a été éliminé des séries éliminatoires de la MLS. Sport rapporte que, outre une offre de son club actuel, l’Espagnol a suscité l’intérêt de Saint-Étienne et de la New England Revolution, entre autres. Le joueur de 30 ans n’a pas exclu la possibilité de rester sur place mais envisage également de déménager ailleurs.