Arsenal réclamait la structure et la stabilité que Mikel Arteta a apportées à l’équipe, mais des nuits comme la défaite écrasante 3-0 de dimanche contre Aston Villa soulignent pourquoi ils auront besoin de plus pour réussir à long terme.

Cela fait à peine une semaine que l’Espagnol a été largement félicité pour avoir facilité une performance de discipline tactique et une exécution mesurée en battant Manchester United 1-0 à Old Trafford. Cette victoire a été un moment historique pour les Gunners – littéralement, étant donné qu’ils n’avaient pas remporté de match de championnat à United depuis 14 ans – en s’appuyant sur le succès de la FA Cup la saison dernière lorsqu’ils ont battu Manchester City et Chelsea en route vers un premier trophée sous leur directeur de première année.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Bien qu’il y ait tellement de choses à aimer sur la résilience et la conviction d’Arsenal dans ces matchs, chaque victoire obligeait les Gunners à compléter leur niveau de contrôle avec une touche clinique dans le dernier tiers. Contre United, Arsenal a enregistré deux tirs cadrés et marqué sur penalty. Contre City en demi-finale, ils ont réussi quatre tirs pendant tout le match et ont marqué deux fois. Contre Chelsea en finale, ils ont réussi trois tirs cadrés et marqué deux fois.

Les Gunners ont été félicités à juste titre pour leur efficacité devant le but, mais il y a un sentiment croissant que les attaquants d’Arsenal doivent simplement être aussi meurtriers étant donné le manque de créativité dans leur jeu général, en particulier lorsqu’ils se défendent aussi poreusement que cela.





1 Liés

Arteta n’a tiré aucun coup de poing dans son évaluation. « Je n’ai pas l’impression que nous étions l’équipe que nous sommes censés être », a déclaré le manager des Gunners.

«Nous avons performé en dessous de nos standards, de nos capacités, et je n’ai pas vu pour la première fois depuis que je suis ici l’esprit que je vois tous les jours à l’entraînement et que je vois tous les jours quand nous concourons.

« Et c’est totalement de ma faute parce que c’est pourquoi je suis ici, j’en suis responsable, pour m’assurer que l’équipe joue et concourt au plus haut niveau tous les trois jours. Aujourd’hui, je n’ai pas réussi à faire ça. »

Arteta passe chaque partie à parler à ses joueurs à presque chaque passage du jeu: quand appuyer sur, qui marquer, à qui passer, où courir. Tous ceux qui ont assisté à la fin calamiteuse des mandats d’Arsène Wenger et d’Unai Emery apprécieront les cajolages constants d’une équipe qui s’est si régulièrement déconnectée ou a laissé une mauvaise discipline s’infiltrer dans leur jeu.

Et Arteta pourrait faire valoir qu’ils ont encore causé suffisamment de problèmes pour obtenir quelque chose ici, même après avoir survécu au but de John McGinn à la première minute, exclu un long examen VAR par l’arbitre Martin Atkinson avec Ross Barkley déclaré hors-jeu pour avoir empêché Bernd Leno alors que le milieu de terrain de Villa a battu tiré au but.

Thomas Partey a failli se verrouiller sur une passe arrière de McGinn pour marquer son premier but à Arsenal, uniquement pour le gardien Emiliano Martinez, marquant son retour à l’Emirates Stadium après un transfert estival de 20 millions de livres sterling à Villa, pour se précipiter intelligemment hors de sa ligne pour dégager le ballon.

Arsenal progresse à bien des égards sous Mikel Arteta, mais comme l’a montré la défaite de dimanche, il leur reste encore un long chemin à parcourir, en particulier en attaque. .

Le premier but de Villa était sublime dans son mélange de patience et d’exécution. Barkley et Jack Grealish ont cherché une ouverture finalement créée pour que Matt Targett passe au poteau arrière, où Bukayo Saka a transformé le ballon en son propre filet sous la pression de Trezeguet. Alexandre Lacazette a ensuite raté une chance glorieuse d’égaliser en dépassant de sept mètres juste avant la mi-temps et après l’intervalle, Willian a fait un effort du pied gauche bien large lorsqu’il était bien placé dans la surface.

Mais à partir de là, Villa a pris le contrôle car Barkley, Grealish et Ollie Watkins ont fait preuve d’une liberté d’expression et d’un échange de positions qui contrastaient fortement avec le triumvirat plat d’Arsenal de Lacazette, Willian et Pierre-Emerick Aubameyang. Pour mémoire, Villa a totalisé six tirs cadrés et aurait vraiment dû avoir plus que les trois buts avec lesquels ils sont partis. Watkins a obtenu ses deux efforts en deuxième mi-temps, le premier un mouvement merveilleusement travaillé impliquant une passe de Douglas Luiz et le sublime centre de volée de Barkley, le second une finition intelligente sur le comptoir après un ballon traversant de Grealish parfaitement chronométré.

Cela fait un mois qu’Arsenal a marqué un but en Premier League qui n’était pas un penalty. Cela est en partie dû à la forme individuelle. Willian n’a cessé de s’aggraver depuis ses débuts à Fulham en août – c’est probablement sa pire performance sous un maillot d’Arsenal. Lacazette n’a jamais été fort dans les airs mais il manque manifestement de confiance devant le but n’ayant marqué dans aucune compétition depuis sept. 28 alors que le soupçon demeure son adjoint, Eddie Nketiah, n’est pas tout à fait prêt pour la fin tranchante du football de Premier League.

Pourtant, de plus gros problèmes se posent. Aubameyang continue de paraître périphérique en jouant à gauche dans une équipe aussi réglementée et s’il était un fait sous Emery que si l’international gabonais n’était pas en forme, son équipe l’était aussi, de manière alarmante sous Arteta. Villa est sixième du tableau et a un match en main sur ceux qui les dépassent, mais Arsenal a choisi de jouer efficacement contre cinq à domicile leur a sûrement accordé trop de respect.

Les premiers signes sont qu’Arteta n’est pas le type de manager qui déchire son plan du jour au lendemain, mais des ajustements peuvent être nécessaires. Les appels à Aubameyang pour jouer au milieu ne feront que croître après cela. Il n’a réussi que 10 tirs cadrés en huit matchs de la Ligue cette saison et ce concours a été la première fois qu’il a joué 90 minutes dans un match à domicile de la Ligue sans tenter un seul coup.

« C’est une fonction d’équipe et une chose collective que nous devons faire plus », a déclaré Arteta. «Nous nous trouvons certainement dans certaines situations, mais le produit final est quelque chose que nous devons améliorer. À propos de sa position, de son mouvement et de l’endroit où nous pouvons le trouver, bien sûr, nous pouvons parler de« est-ce le bon ou le mauvais endroit pour lui.

« Mais quand les choses fonctionnaient et qu’il marquait, ce débat n’était pas là. Ce qui est sûr, c’est qu’avec ces chiffres, en marquant autant de buts, il est impossible de se battre avec les meilleures équipes donc nous devons maintenir les chiffres. que nous avions défensivement dans notre organisation et bien sûr, nous devons améliorer nos chiffres en attaque si nous voulons être difficiles là-bas. Vous voulez être cohérent dans les matchs de football, bien sûr. «

De même, les demandes augmenteront pour que la signature du record du club de 72 millions de livres sterling, Nicolas Pepe, ait plus de temps pour avoir un impact sur les matchs importants que son camée de 25 minutes ici. L’omission de Mesut Ozil sera également considérée comme une intrigue secondaire indésirable.

Arteta a fait des progrès positifs en moulant cette équipe à sa propre image à l’approche du premier anniversaire de sa prise en charge. Mais, pour l’instant, l’image est loin d’être parfaite.